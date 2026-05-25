El Metro de Bogotá ya rueda solo: así se ve la primera prueba del sistema con un tren energizado

Las obras del Metro de Bogotá continúan para tener, según lo proyecto, el sistema de transporte operando desde el primer semestre de 2028. En días pasados se realizó la primera prueba de un tren del metro movilizándose, con ayuda del carro amarillo, en el viaducto entre dos de las futuras estaciones.



De acuerdo con el útimo informe, con corte al 30 de abril, los avances en la construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá ya registra un 77.53% de avance, que "se refleja en la ejecución de la obra y sus componentes a lo largo de los cerca de 24 kilómetros de trazado, iniciando por el patio taller de la localidad de Bosa, el corazón de la Línea 1 del Metro de Bogotá, que ya alcanzó un 91.91% de avance; las estructuras complementarias, 99.33%; las estaciones y edificios, que ya van en un 37.71% de ejecución; la construcción del viaducto, que alcanzó un 85.67%; sistemas y equipos, 34.80%, y el material rodante y los trenes, que ya registran un 83.22%".



Primera prueba con el tren energizado

El pasado viernes se registró la prueba de uno de los trenes del futuro sistema sobre los rieles del viaducto entre dos de las estaciones, la primera prueba de este tipo. Sin embargo, el movimiento del tren se hizo con la ayuda de un carro amarillo y a una velocidad baja. (Le puede interesar: Primeras imágenes de tren del metro de Bogotá haciendo pruebas por uno de los viaductos del sistema). Este lunes 25 de mayo se efectuó la primera prueba del mismo tipo, pero de manera energizada, es decir, sin ayuda del carro amarillo y por completa autonomía del tren.

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La Empresa Metro de Bogotá (EMB) aseguró que "aunque se han identificado desviaciones puntuales en algunos componentes, estas no representan la totalidad del proyecto ni afectan su avance integral".

"Muy emocionante ver el primer tren del Metro de Bogotá rodando por el viaducto. El sueño de toda una ciudad, que por más de 80 años ha esperado el Metro, por fin se hace realidad. Este es el Metro de Bogotá, de toda la ciudad. No importan las diferencias políticas, es un proyecto de todos y para todos", escribió el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, el pasado viernes.

Primer tren del Metro energizado ✅ pic.twitter.com/3HOowj0bEW — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) May 25, 2026