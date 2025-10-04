Extienden búsqueda de Gabriel Cano a nivel mundial: esta fue la última vez que lo vieron en Bogotá

La búsqueda de Gabriel Cano, un joven de 18 años que desapareció hace 53 días en Bogotá tras asistir a una cita odontológica, fue ampliada a nivel mundial. La Interpol activó una circular amarilla para intensificar su localización.

El 12 de agosto cambió para siempre la vida de la familia Cano Díaz. Ese día, que parecía uno más, Gabriel salió de la casa de su abuela rumbo a una cita odontológica ubicada a pocas cuadras. Las cámaras de seguridad confirmaron que estuvo en el consultorio durante al menos una hora. Luego, cruzó la avenida Primero de Mayo, entró a un supermercado cercano, permaneció allí unos 30 minutos, retiró 30.000 pesos, revisó su celular varias veces y salió.

Desde entonces, no se ha vuelto a saber nada de él.



Lo último que supo la familia de Gabriel cano

“Él desayunó un poco de afán porque se le había hecho tarde para cumplir la cita y le pues lo despedí él se despidió y me dijo ‘Gracias, abu, hasta luego’ y se fue. Antes de salir le pregunté que a qué horas volvía a la casa y me dijo que entre las 12:00 y las 12:30”, narró en Noticias Caracol Nidia Rodríguez, abuela del joven desaparecido.



La familia de Gabriel ha recorrido varias ciudades del país siguiendo pistas que les han dado personas que aseguran haberlo visto. Sin embargo, su rastro se perdió desde ese día. Por esta razón, la Interpol activó una circular amarilla, una alerta policial internacional que permite ampliar la búsqueda en otros países.

Nelly Díaz Rodríguez, madre de Gabriel, expresó el dolor que vive desde la desaparición de su hijo: “Terrible ha sido ir sin mi hijo porque empieza uno a tener todos los recuerdos desde que nació hasta el día de hoy”.



Lo que más desconcierta a sus seres queridos es que Gabriel estaba entusiasmado por abrir una barbería junto a sus amigos del colegio. Incluso, el mismo día de su desaparición comenzaron a llegar los implementos para su nuevo negocio.

“Él no demostró que estuviera de pronto depresivo o que estuviera ansioso estresado, no. Muy normal”, mencionó su abuela.

A pesar de los esfuerzos, la búsqueda ha enfrentado varios obstáculos. Su madre denunció demoras en el proceso judicial: “Yo he ido a averiguar a la Fiscalía, eso está radicado desde el 9 de septiembre y a la fecha no me han asignado ningún otro fiscal. Entonces, está parada la investigación”.

Desde ese momento, la vida de su familia dio un giro de 180 grados. Su hermano gemelo, su hermana menor, sus tíos y su abuela viven en la incertidumbre. Su madre ya no sale en las noches, esperando que Gabriel regrese y toque la puerta.

Por último, la mamá de Gabriel le envió un mensaje: “Que lo amo, que lo amo, que me perdone si alguna vez o en algún momento se molestó conmigo por alguna cosa, que espero que vuelva y espero tenerlo abrazado nuevamente a mí”.

Si usted ha visto a Gabriel Cano, comuníquese con las autoridades. El dolor de su familia enmarca una tragedia que, afirman, es imposible describir solo con palabras.

