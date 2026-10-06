Falla eléctrica en planta Tibitoc podría dejar sin agua a sectores de Bogotá: zonas afectadas

La operación de la planta de tratamiento de agua potable Tibitoc, ubicada en Tocancipá, se vio interrumpida durante la tarde de este martes como consecuencia de una afectación en la red eléctrica de alta tensión. El inconveniente, reportado por Enel Colombia y por el Acueducto de Bogotá, también impacta el servicio de energía en varios municipios de Cundinamarca. La afectación se concentra principalmente en sectores del norte de Bogotá, aunque también contempla municipios como Zipaquirá, Ubaté, Simijaca, Tocancipá, Chía y Cajicá, además de zonas cercanas.
La situación se originó por una falla registrada en la red de alta tensión que suministra energía a distintos sectores de Cundinamarca, lo que obligó a detener temporalmente la operación de Tibitoc. Mientras Enel Colombia trabaja en el restablecimiento del servicio eléctrico, el sistema de distribución de agua puede experimentar modificaciones. "Se pueden presentar interrupciones en el suministro de agua, baja presión e intermitencia del servicio en los sectores abastecidos por la Planta Tibitoc", indicó el Acueducto.
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¿Qué zonas tendrán baja presión o servicio intermitente?
La información entregada sobre la contingencia establece diferentes niveles de afectación para Bogotá y municipios del norte de Cundinamarca. Los principales escenarios previstos son:
- Sin servicio de agua: Gachancipá y Sopó.
- Baja presión: Chía, Cajicá y una amplia zona del norte de Bogotá.
- Servicio intermitente: sectores del norte y occidente de Bogotá.
En la capital, la zona donde podría presentarse baja presión está comprendida entre la calle 246A y la calle 90 o el canal Río Negro, y desde la carrera Séptima hasta la avenida Boyacá. Por su parte, el servicio intermitente podría presentarse entre la calle 170 y la calle 93 o el río Arzobispo, y entre la avenida Boyacá y la carrera 153 o el río Bogotá. Esto quiere decir que la afectación no necesariamente implica que todos los hogares ubicados dentro de esas áreas se queden sin agua durante el mismo periodo. El comportamiento del servicio puede variar de acuerdo con las condiciones de la red y con la recuperación progresiva de la operación de Tibitoc.
Barrios de Bogotá que podrían tener baja presión de agua
Entre los barrios que podrían registrar disminución en la presión del servicio se encuentran sectores de Usaquén, Suba y otras zonas del norte de la ciudad. El listado informado incluye:
- Guaymaral
- Casablanca Suba Urbano
- Casablanca Suba II
- Tibabita Rural
- Torca I
- Torca Rural II
- Canaima
- El Cerezo
- El Redil
- El Rocío Norte
- El Verbenal
- La Granja Norte
- La Uribe
- San Antonio Noroccidental
- San Antonio Norte
- San José de Usaquén
- Tibabita
- Verbenal San Antonio
- Atenas
- Britalia
- Cantagallo
- Casablanca Suba
- Ciudad Jardín Norte
- El Otoño
- El Plan
- Escuela de Carabineros
- Gilmar
- Granada Norte
- Iberia
- Iragua
- Mazurén
- Mirandela
- Nueva Zelandia
- Portales del Norte
- Prado Pinzón
- Prado Veraniego
- Prado Veraniego Norte
- San José de Bavaria
- San José del Prado
- Santa Helena
- Victoria del Norte
- Villa del Prado
- Acacías Usaquén
- Barrancas
- Barrancas Norte
- Bella Suiza
- Caobos Salazar
- Cedritos
- Cedro Narváez
- Cedro Salazar
- Country Club
- El Contador
- El Toberín
- Estrella del Norte
- La Calleja
- La Carolina
- La Liberia
- La Pradera Norte
- Las Margaritas
- Las Orquídeas
- Lisboa
- Los Cedros
- Los Cedros Oriental
- San Cristóbal Norte
- Santa Bárbara Central
- Santa Bárbara Occidental
- Santa Bárbara Oriental
- Santa Teresa
- Andes Norte
- Batán
- Canódromo
- Estoril
- Julio Flórez
- La Castellana
- Las Villas
- Los Andes
- Mónaco
- Niza Norte
- Niza Sur
- Pasadena
- Potosí
- Prado Veraniego Sur
- Puente Largo
- Rionegro
- Santa Rosa
Barrios donde el servicio de agua podría ser intermitente
Otra parte de la zona norte de Bogotá podría experimentar interrupciones temporales en el suministro, es decir, periodos en los que el servicio se presente y posteriormente vuelva a suspenderse mientras se estabiliza la red. Los barrios incluidos en esta categoría son:
- El Rincón del Norte
- Los Naranjos
- Santa Cecilia de Suba I
- Altos de Chozica
- Santa Cecilia de Suba II
- Bilbao
- Tibabuyes Occidental
- Villa Hermosa
- Club de los Lagartos
- Santa Teresa de Suba
- Suba Urbano
- Lisboa
- Tibabuyes
- Lago de Suba
- Altos de Suba
- Las Mercedes Suba
- Rincón de Santa Inés
- La Chucua
- Tibabuyes II
- Santa Rita de Suba
- Berlín
- Aures II
- Suba Cerros
- Bilbao Rural
- Casablanca Suba I
- Santa Cecilia
- El Rincón
- La Gaitana Oriental
- Rincón Altamar
- Vereda Suba Naranjos
- Salitre Suba
- San Cayetano
- Las Flores
- Bosques de San Jorge
- Pinos de Lombardía
- Rincón de Suba
- Sabana de Tibabuyes
- Tuna Baja
- Tuna
- Tibabuyes II Rural
- San Pedro
- Toscana
- Villa María
- Villa Alcázar
- Tuna Alta
- La Gaitana
- Aures
- Costa Azul
- Villa María I
- Ttes de Colombia
- Almirante Colón
- Santa Cecilia de Suba I Rural
- Tibabuyes Universal
- El POA
- Nueva Tibabuyes
- El Pino
- Lech Walesa
- Sabana de Tibabuyes Norte
- Vereda Suba Cerros II
- Niza Suba
- Puerta del Sol
- Las Mercedes I
- Delmonte
- Villa Elisa
- Lombardía
- Ciudad Hunza
- La Carolina de Suba
- Potrerillo
- Campanella
- Las Mercedes Suba Rural
- Tuna Rural
- San Carlos de Suba
¿El agua puede cambiar de color durante la contingencia?
Además de las interrupciones y la reducción de presión, durante la recuperación del sistema algunos usuarios podrían notar cambios temporales en la apariencia del agua. Esto se relaciona con los ajustes que deben realizarse en la red para recuperar las condiciones normales de operación. Los cambios en la velocidad del agua y, en algunos casos, en el sentido en el que circula por las tuberías pueden generar modificaciones visuales temporales. Estos cambios "no representan un riesgo para la salud ni afectan la calidad del agua en términos de potabilidad, ya que el servicio de agua potable continúa cumpliendo con los estándares establecidos".
VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL