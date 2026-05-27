Fiscalía revela nuevos detalles sobre el feminicidio de Ana María Meza: “Situación de agonía”

El caso de la muerte de Ana María Meza, ocurrida en el norte de Bogotá, dio un giro total este 27 de mayo después que la Fiscalía revelara que su compañero sentimental estaría detrás de este hecho que ahora es manejado como feminicidio por parte de las autoridades. Carlos Mario Rodríguez Rosas, ex pareja de la mujer, fue capturado y enviado a prisión de manera preventiva mientras avanza el proceso.

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Según la Fiscalía, Rodríguez habría atacado a la mujer y la dejó inconsciente; aprovechando el estado de indefensión habría accedido carnalmente de forma violenta y posteriormente la arrojó desde la ventana de su apartamento, ubicado en un quinto piso. Además, el sujeto habría hecho pasar este presunto feminicidio como un suicidio después de alterar la escena del crimen.

Los detalles revelados por la Fiscalía

Durante la audiencia, el fiscal Martín Cortés dio detalles de la investigación que llevaron al ente fiscal a que se le imputaran a Rodríguez los delitos de feminicidio agravado y acceso carnal violento. “En un contexto de dominación y reproche frente al ejercicio de la sexualidad de la víctima, procedió a agredirla físicamente, sujetándola por los brazos y muñecas y propinándole golpes en el rostro, acciones de las cuales Ana María intentó librarse o defenderse, razón por la cual se produjo la ruptura de tres uñas de su mano derecha y dos uñas de su mano izquierda”, expuso entre los argumentos.



Además, Rodríguez la habría sometió con maniobras de asfixia por sofocación, obstruyendo boca y nariz, “lo que generó una hipoxia cerebral aguda con la consecuente alteración progresiva de su estado de conciencia y la disminución de su capacidad de resistencia y defensa, ubicando a la víctima en situación de agonía”. Según el fiscal, Carlos Mario tomó el cuerpo agónico de Ana María y lo arrojó por la ventana de ese quinto piso a las 00:31 horas del día 25 de enero.

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Rodríguez es señalado de manipular la escena para simular un suicidio.”No se detuvo ante ningún umbral de prohibición penal: transitó desde la violencia física —mediante la maniobra de sujeción de brazos y muñecas y golpes en la cara de Ana María—, pasando por conductas de extrema crueldad como la asfixia, hasta la violencia sexual; adicionalmente, ejerció la instrumentalización del cuerpo de la víctima”, dijo Martín Cortés.

El dictamen pericial de necropsia, conocido por Noticias Caracol, muestra hallazgos de lesiones no relacionadas con la caída: signos de lucha y defensa física, signos sugestivos de maniobras de sujeción, trauma contundente no asociado a la caída y signos de actividad sexual.

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En una imagen tomada minutos después del hallazgo, se observa que Carlos Mario se tapaba la mano, según la investigación, para ocultar las heridas que le dejó Ana María en su intento de defenderse.

Banco de Bogotá se pronuncia sobre el caso

La entidad bancaria emitió un comunicado en el cual lamenta los hechos ocurridos con relación a Ana María Meza y aclaró que los hechos mencionados son ajenos al ámbito laboral y no guardan relación alguna con funciones, actividades u operación de la entidad. "La persona sindicada por los hechos que son materia de investigación no se encuentra actualmente vinculada a la entidad", aclaró.

"Hoy nuestra solidaridad está con la víctima, con su familia, sus seres queridos y con todas las personas que atraviesan el inmenso dolor que deja una tragedia como esta. Expresamos nuestras más sinceras condolencias y acompañamos a quienes hoy sufren esta pérdida irreparable", dice el documento.

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La entidad rechazó de manera categórica cualquier forma de violencia, especialmente la que afecta la vida, integridad y dignidad de las mujeres. "La violencia de género no puede ser indiferente para la sociedad y nada justifica este tipo de hechos".

María Paula Rodríguez Rozo

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