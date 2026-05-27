¿Quiénes eran los tres hermanos asesinados en ataques sicariales contra carniceros en Bogotá?

En menos de tres años, tres hermanos de la familia Rojas González fueron asesinados en distintos ataques sicariales ocurridos en la capital del país, mientras otro de sus familiares sobrevivió a un atentado armado.



Los hechos, que aún son materia de investigación, han despertado interrogantes sobre una posible disputa familiar y presuntos casos de extorsión relacionados con el negocio cárnico.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Aunque inicialmente surgió la hipótesis de amenazas provenientes de estructuras criminales, la Policía señaló que los homicidios podrían estar vinculados con conflictos familiares.



El ataque más reciente

El caso más reciente se registró este martes 26 de mayo de 2026 en el barrio Ciudad Jardín del Norte, en la localidad de Suba, donde fue asesinado Joselito Rojas González, también identificado en otros reportes como José Víctor Rojas González, comerciante de 35 años relacionado con el sector de las carnicerías.

El crimen quedó registrado en cámaras de seguridad. En las imágenes se observa cómo un hombre vestido de blanco pasa inicialmente frente a la víctima, quien conversaba junto a un pequeño camión. Segundos después, el sujeto regresa y le dispara directamente en la cabeza.



Posteriormente se sube una motocicleta mientras que el conductor arranca emprendiendo la huida.



“La Policía Metropolitana de Bogotá dispuso de las capacidades a través de la Seccional de Investigación Criminal para dar con la identificación de los responsables y su captura”, indicó el coronel Julio Botero, comandante de Policía de la localidad de Suba.

Publicidad

¿Quiénes eran los hermanos asesinados?

Con la muerte de Joselito Rojas González ya son tres los hermanos de esta familia asesinados en hechos sicariales ocurridos en Bogotá desde 2023.

Uno de los primeros casos fue el de Carlos Julio Rojas González, asesinado en septiembre de 2023 dentro de una carnicería ubicada frente a la estación Alcalá de TransMilenio, en el norte de la capital.

Publicidad

Meses después, otro de los hermanos, Mauricio Rojas González, fue víctima de un atentado dentro de su negocio en la localidad de Fontibón. Aunque inicialmente sobrevivió al ataque, finalmente fue asesinado el 26 de septiembre de 2024, ocho meses después de recuperarse de las heridas sufridas en el primer atentado.

Ahora, el homicidio de Joselito Rojas González se suma a esta cadena de violencia que golpea a la misma familia dedicada al comercio de carne en Bogotá.

Otro familiar también sobrevivió a un atentado

La seguidilla de ataques no se limita únicamente a los tres hermanos asesinados. Hace algunos meses otro integrante de la familia, identificado como Yahir Ruiz Rojas, empresario del sector cárnico y propietario de Carnes Frigomontreal, sobrevivió a un atentado ocurrido en el barrio Barrancas, en la localidad de Usaquén.

En videos conocidos por las autoridades se observa cómo un sicario se acerca al comerciante y posteriormente se presenta un intercambio de disparos. En esos hechos resultaron heridas seis personas, entre ellas un menor de edad.

Publicidad

Según reportes conocidos por medios nacionales, Ruiz Rojas también portaba chaleco antibalas y un arma de fuego al momento del ataque.



Lea además: Momento exacto del intento de homicidio que desató balacera en el norte de Bogotá

Las autoridades continúan investigando los móviles de los homicidios y atentados contra esta familia de comerciantes. Una de las primeras hipótesis apuntaba a presuntas extorsiones relacionadas con estructuras criminales como el Tren de Aragua.

Sin embargo, la Policía señaló posteriormente que los hechos podrían estar relacionados con disputas familiares.

Publicidad

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co