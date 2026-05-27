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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Rescatan a Kira, perrita que fue maltratada por sujeto en Bosa: habría intentado ahorcarla

Rescatan a Kira, perrita que fue maltratada por sujeto en Bosa: habría intentado ahorcarla

Un video en redes sociales muestra a un hombre golpenando a la perrita mientras permanece indefensa y atada. También se evidencian jalones violentos de una cuerda alrededor de su cuello.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 27 de may, 2026
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Rescatan a Kira, perrita que fue maltratada por sujeto en Bosa: habría intentado ahorcarla
Rescatan a Kira, perrita que fue maltratada por sujeto en Bosa -
Protección Animal Bogotá

En medio de un operativo interinstitucional, fue rescatada Kira, una perrita de raza beagle que fue víctima de un grave caso de maltrato en la localidad de Bosa, en el suroccidente de Bogotá. La acción fue posible gracias a la intervención articulada de Carabineros de Colombia, la Alcaldía Local de Bosa y el acompañamiento técnico del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), tras reiteradas denuncias de la comunidad.

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El video del maltrato a Kiraque desató la indignación

La intervención de las autoridades se produjo luego de la difusión de un impactante video grabado por vecinos, en el que se observa a un hombre agrediendo físicamente a la perrita. En las imágenes, que circularon ampliamente en plataformas digitales, el sujeto golpea al animal mientras este permanece indefenso y atado. Incluso, en algunos momentos, se evidencian jalones violentos de una cuerda alrededor de su cuello, lo que hizo temer por un posible intento de ahorcamiento.

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Las alertas fueron canalizadas a través de líneas institucionales y reportes digitales, lo que permitió activar los protocolos de verificación y respuesta inmediata en el lugar de los hechos.

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Durante la diligencia, funcionarios del IDPYBA realizaron una evaluación preliminar del estado de Kira y de las condiciones del entorno en el que permanecía. Con base en estos hallazgos, se procedió a su rescate bajo criterios de urgencia, priorizando su integridad física y emocional. El equipo técnico garantizó el procedimiento adecuado para evitar mayores afectaciones, mientras unidades de Carabineros aseguraban el perímetro y facilitaban la intervención administrativa en la vivienda donde se encontraba la perrita.

ÁNGELA URREA PARRA
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