Festival Cordillera: estos son los cierres viales en Bogotá por el evento

Si planea asistir al Festival Cordillera o transitar por los alrededores del Parque Simón Bolívar, tenga en cuenta los cierres viales que se implementarán a partir de la medianoche de este viernes, 12 de septiembre. La Secretaría de Movilidad de Bogotá ha dispuesto un plan de manejo de tráfico para garantizar la seguridad de los asistentes y la fluidez en la zona. Los cierres se mantendrán hasta las 6:00 a.m. del lunes 15 de septiembre.



Vías que estarán cerradas

Los cierres son totales en la mayoría de los casos y afectarán no solo las calzadas para vehículos, sino también ciclorrutas y senderos peatonales. A continuación, el detalle:

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Av. Calle 63 entre Av. Carrera 68 y Av. Carrera 60: Cierre total de la calzada sur, la ciclorruta y el sendero peatonal en el costado sur.

Cierre total de la calzada sur, la ciclorruta y el sendero peatonal en el costado sur. Glorieta Av. Calle 63 por Av. Carrera 60: Cierre del carril lento en el conectante Occidente – Sur.

Cierre del carril lento en el conectante Occidente – Sur. Av. Carrera 60 entre la Av. Calle 63 y la Av. Calle 53: Cierre total de la calzada occidental, la ciclorruta y el sendero peatonal en el costado occidental.

Cierre total de la calzada occidental, la ciclorruta y el sendero peatonal en el costado occidental. Av. Carrera 60 entre la Transversal 59A y la Av. Calle 63: Cierre total de la calzada oriente.

Cierre total de la calzada oriente. Av. Calle 53 entre Av. Carrera 60 y Carrera 66A: Cierre del carril norte de la calzada norte.

Tenga en cuenta que todos estos cierres inician a las 12:00 a.m. del 13 de septiembre y se mantendrán hasta las 6:00 a.m. del 15 de septiembre.



Desvíos autorizados para los conductores

Para mitigar el impacto de estos cierres, se han habilitado las siguientes rutas alternas. Se recomienda a los conductores planificar sus recorridos con antelación:



Quienes se desplacen en sentido Norte – Sur por la Av. Carrera 60 , deberán tomar la Av. Calle 63 al occidente y continuar por la Av. Carrera 68 al sur.

, deberán tomar la Av. Calle 63 al occidente y continuar por la Av. Carrera 68 al sur. Los usuarios que circulen en sentido Oriente – Occidente por la Av. Calle 63 y deseen tomar la Av. Carrera 60 al sur, deberán desviarse por la Av. Carrera 68 al Sur o la Av. Carrera 70 al sur.

y deseen tomar la Av. Carrera 60 al sur, deberán desviarse por la Av. Carrera 68 al Sur o la Av. Carrera 70 al sur. Para quienes se movilicen en sentido Norte – Sur por la Av. Carrera 68 y busquen la Av. Calle 63 al Oriente, la ruta alterna es continuar por la Av. Carrera 68 al Sur y tomar la Av. Calle 26 al Oriente.

y busquen la Av. Calle 63 al Oriente, la ruta alterna es continuar por la Av. Carrera 68 al Sur y tomar la Av. Calle 26 al Oriente. Quienes se dirijan en sentido Occidente – Oriente por la Av. Calle 63 , deberán tomar la Av. Carrera 68 al norte, la Calle 67 al Oriente, la Av. Carrera 60 al norte y la Av. Calle 68 al oriente.

, deberán tomar la Av. Carrera 68 al norte, la Calle 67 al Oriente, la Av. Carrera 60 al norte y la Av. Calle 68 al oriente. Finalmente, los conductores que transiten en sentido Sur - Norte por la Av. Carrera 68 y necesiten ir hacia la Av. Calle 63 al Oriente, deberán tomar la Av. Calle 53 al Oriente.

Rutas disponibles a la salida del Festival Cordillera

Unicentro:



AC 53 – KR 66A

C.C. Metrópolis

Cafam Floresta

C.C. Iserra 100

Olímpica Calle 100

AK 15 – CL 101

C.C. Unicentro

C.C. Bulevar Niza

AV. Suba – CL 106

Septimazo:



AC 53 – KR 66 A

AC 53 – KR 37

Concejo de Bogotá

Planetario de Bogotá

C.C. San Martín

Universidad Javeriana

Universidad de la Salle

AK 7 – CL 72 Bis

AK 7 – CL 81

CL 94 – KR 14

Av. 1 de Mayo:



AC 53 – KR 66A

C.C. Gran Estación

C.C. Salitre Plaza

Tres Elegantes

C.C. Multiplaza Bavaria

AV. 1 de mayo

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL