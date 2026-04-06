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Fiesta techno clandestina en los cerros de Bogotá fue frenada por autoridades: esto encontraron

Los organizadores pretendían realizar un evento masivo de música techno dentro de la reserva forestal capitalina. La actividad estaba siendo promovida en redes sociales.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 6 de abr, 2026
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CAR en cerros orientales
El operativo fue acompañado por la Policía Nacional, funcionarios de la CAR y la Alcaldía Local de Chapinero.
CAR Cundinamarca

Las autoridades de Bogotá y Cundinamarca suspendieron un evento masivo que iba a realizarse en los cerros orientales, por la localidad de Chapinero. Se trataba de una fiesta de música electrónica que tomaría lugar en el predio denominado Lost Forest. El evento tendría varias irregularidades que iban contra la normativa vigente que protege esta clase de ambientes. Y es que el predio estaba precisamente ubicado dentro de la Reserva Forestal Protectora Cerros Orientales de Bogotá.

La diligencia fue fruto del trabajo conjunto entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), la Policía Nacional y la Alcaldía Local de Chapinero. Según constataron las autoridades, el evento estaba siendo promovido a través de redes sociales. Las publicaciones ofrecían espacios para instalar carpas y hablaban de puntos de venta de agua, bebidas alcohólicas y cigarrillos.

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Todo esto, indica la CAR, son situaciones que van en contravía de lo que dispone la Resolución 1766 de 2016 del Ministerio de Ambiente. Dicha normativa establece que no está permitido desarrollar acciones que impliquen urbanización, explotación de recursos o transformación del ecosistema de los Cerros Orientales. Cabe recordar que este espacio es visto como una reserva forestal protectora que regula el agua y conserva tanto la biodiversidad como la barrera ecológica de la capital.

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“En su numeral 9 establece claramente la prohibición de actividades como recreación activa, realización de fogatas o actividades que impliquen el uso del fuego, disposición de basuras, desechos u otros residuos contaminantes”, afirmó Yuber Cárdenas, director de la regional CAR Bogotá-La Calera, sobre la infracción cometida.

Desde 2024, la Corporación ha realizado 56 operativos de control y vigilancia en este sector de Bogotá para defender los ecosistemas. “Los Cerros Orientales constituyen uno de los mayores patrimonios naturales de los bogotanos; actuar como autoridad ambiental es nuestra misión, pero sensibilizar a la ciudadanía sobre su cuidado y conservación es de vital importancia. La protección es competencia de todos, no solo de las instituciones”, puntualizó el directivo.

María Paula Rodríguez Rozo
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