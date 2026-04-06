¿Qué pasó con conductor de camión que se accidentó en vía Zipaquirá-Ubaté? Revelan nuevas hipótesis

En la vía entre Zipaquirá y Ubaté, en Cundinamarca, todavía hay algunos rastros en la carretera por el doloroso accidente que dejó 6 muertos el pasado miércoles 1 de abril cuando un tractocamión, con presunta falla mecánica, colisionó violentamente contra ocho vehículos y terminó explotando en cuestión de segundos.

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El impacto de la explosión fue de tal magnitud que dejó a otras 18 personas heridos. Lo más grave fue el fallecimiento de una familia completa que viajaba en un vehículo particular junto a su mascota. Se trata de Adelaida Pereira Garcés (46 años), Rosalba Garcés Ríos (64 años) y Luz Amanda Pereira Garcés (41 años), además de un menor de edad. Otra víctima fue identificada como Fredy Alfredo León.



Testimonios de sobrevivientes, como el de María del Carmen Salazar, una trabajadora de 50 años que esperaba transporte en el peaje, describen el horror del momento. Relató que vio cómo la "mula" bajaba a altísima velocidad "echando pito" antes de rozar la pared del peaje y arrasar con los automóviles. "Eso explotó en segundos, explotó terrible", afirmó la mujer, quien resultó herida tras ser impactada por un cono de señalización que voló por la fuerza de la detonación



¿En qué va la investigación del accidente?

El coronel Jair Alonso Parra, director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, entregó detalles recientes sobre el proceso que enfrenta el conductor del camión involucrado en el trágico accidente ocurrido el pasado miércoles en la vía que comunica a Zipaquirá con Ubaté.



(Lea: Lo que se sabe de explosión en vía Zipaquirá-Ubaté: Gobernador de Cundinamarca explica las causas)

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Según el oficial, el conductor ya recibió el alta médica y no se encuentra detenido en este momento. Parra explicó que el hombre fue presentado ante la Fiscalía General de la Nación, entidad que, junto al Grupo de Policía Judicial de la Dirección de Tránsito, lidera la investigación para establecer las responsabilidades penales correspondientes.

El coronel enfatizó que la situación jurídica definitiva del conductor dependerá de los "elementos materiales probatorios y evidencias físicas" que se recolecten, los cuales serán evaluados por los jueces de la República para determinar su grado de culpabilidad en este "presunto siniestro".



Revelan nuevas hipótesis del accidente en vía Zipaquirá-Ubaté

Respecto a las causas que originaron la tragedia, el coronel Parra señaló que las autoridades manejan dos hipótesis iniciales:

Pérdida del control del vehículo: se investiga si existió una maniobra errónea o incapacidad del conductor para manejar la situación de emergencia antes del choque.

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Uso excesivo del sistema de frenos: esta línea sugiere que el sistema de frenado pudo haber fallado debido a un recalentamiento o fatiga técnica, lo que impidió detener la pesada carga en el descenso hacia el peaje.

Parra, además, hizo un llamado vehemente a los propietarios de vehículos para que realicen de manera rigurosa la revisión técnico-mecánica. Asimismo, recordó que la Policía Nacional ha implementado el ‘Plan Freno’ en descensos prolongados, con el objetivo de controlar que los vehículos no excedan los 50 km/h y evitar que tragedias como la de Casablanca se repitan.

Mientras avanzan las pesquisas, la comunidad de municipios como Nemocón, Ubaté y Zipaquirá ha realizado velatones en el sitio del accidente para honrar la memoria de las víctimas y exigir mayor prudencia en las carreteras.

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