Bogotá ya tiene fecha para estrenar importante puente que descongestionará avenidas clave

La Alcaldía de Bogotá confirmó la fecha de apertura de uno de los puentes vehiculares más esperados en la capital colombiana, especialmente en el norte de la ciudad. Se trata del puente de la calle 153 con autopista Norte, que se estrenará en julio de 2026. El anuncio fue realizado por el alcalde Carlos Fernando Galán durante una visita técnica a la obra, acompañado por el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). La infraestructura hace parte de un proyecto financiado mediante el sistema de valorización y busca restablecer la conexión entre el oriente y el occidente de la ciudad en el norte de Bogotá.



Bogotá estrenará puente vehicular en julio de 2026

El puente se encuentra ubicado en un punto clave entre las localidades de Usaquén y Suba. Conecta la avenida La Sirena con la autopista Norte, uno de los corredores con mayor demanda vehicular de la capital. La obra había sido programada para entrega en 2023, pero fue recibida por la administración actual en enero de 2024 con un avance del 12%, lo que llevó a replantear cronogramas y contratos para retomar su ejecución.

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“Hemos avanzado. Ya está en 83% y el compromiso, visitando la obra, es que vamos a habilitar este puente en julio de este año. Solamente quedarán pendientes algunas obras de espacio público, como el bajo puente que vamos a hacer”, señaló el alcalde Galán. Según lo reportado por el IDU, ya se completó la fundida del tablero del puente, estructura por donde circularán los vehículos. También se instalaron las barandas y se avanzó en los accesos oriental y occidental, conocidos como orejas del puente, donde actualmente se adelantan actividades previas a la pavimentación.

“Cuando llegamos encontramos 19 proyectos de valorización; ya hemos entregado siete, por ejemplo, la avenida La Sirena y el Canal Córdoba. Estamos en el puente de la 153 con AutoNorte, un proyecto que se debió entregar en 2021 y que recibimos con un 12%. A la fecha, tiene un 83 % de avance y estamos trabajando para entregarlo en el segundo semestre de este año”, dijo el director del Instituto de Desarrollo Urbano, Orlando Molano.



#AEstaHora el alcalde @CarlosFGalan y el director @OrlandoMolanoP están en el puente vehicular de la calle 153 con AutoNorte. Verifican de primera mano los avances de esta importante obra de Valorización para el norte de Bogotá. 🚧 pic.twitter.com/iwF1GTW1VF — IDU Bogotá (@idubogota) April 1, 2026

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El alcalde Galán señaló que, tras la habilitación en julio, quedarán pendientes algunas intervenciones asociadas al espacio público, en especial las obras del bajo puente. Estas se ejecutarán sin afectar la operación vehicular una vez la estructura principal entre en servicio. Desde la administración distrital se indicó que el objetivo es permitir el paso de vehículos mientras se completan los trabajos complementarios.



¿Cuánto mide el puente de la calle 153 con autopista Norte de Bogotá?

El puente vehicular cuenta con una longitud total de 363 metros, incluyendo los accesos, y un ancho de 20,45 metros. La altura de la estructura es de 5,10 metros, lo que permite el tránsito de vehículos de diferentes tipos sin restricciones. La sección vial incluye tres carriles para circulación, un carril adicional de incorporación y un corredor compartido para peatones y ciclistas con un ancho de cinco metros.

Además del componente vehicular, el proyecto contempla infraestructura para movilidad no motorizada. El diseño incorpora una ciclorruta de 0,45 kilómetros y áreas de uso público que suman más casi 5.200 metros cuadrados. Estas obras buscan integrar el puente a la red vial y peatonal del sector, en conexión con la avenida La Sirena, que ya se encuentra en funcionamiento entre la autopista Norte y la avenida Boyacá.

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"Esta obra beneficiará a cerca de 848.000 personas y ayudará a que moverse por este sector sea más fácil y rápido. Con la habilitación del puente, mejorará el acceso a la avenida La Sirena, que ya está en funcionamiento desde el año pasado entre la autopista Norte y la avenida Boyacá, a lo largo de sus 1,78 kilómetros", detalló la Alcaldía de Bogotá.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA

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