Fisicoculturista falleció tras desplomarse mientras entrenaba en reconocido gimnasio de Bogotá

Lo que pretendía ser una jornada tranquila de entrenamiento y disciplina física se vio interrumpida lamentablemente por una escena en una de las sedes de la reconocida cadena de gimnasios Smart Fit, en Bogotá. Luego de que un fisicoculturista falleciera mientras realizaba su rutina habitual, un hecho que ha generado conmoción en la comunidad deportiva, dolor entre sus allegados y un debate sobre los protocolos de emergencia en este tipo de establecimientos.



El deportista fue identificado como Juan Sebastián Anzola Quintero, conocido por amigos y compañeros como Sebas, un joven fisicoculturista que entrenaba con regularidad y que era activo en redes sociales, donde compartía su proceso deportivo. El fallecimiento ocurrió el pasado 4 de febrero en horas de la tarde, en la sede de Smart Fit ubicada en el centro comercial Plaza Imperial, en la localidad de Suba, mientras realizaba ejercicios de levantamiento de pesas.

De acuerdo con los relatos de testigos, el joven se descompensó de manera repentina y se desplomó frente a otros usuarios del gimnasio. La situación generó momentos de confusión y angustia entre quienes se encontraban entrenando a esa hora. Varias personas intentaron auxiliarlo de inmediato, mientras se alertaba al personal del lugar para que activara los protocolos correspondientes.

Sin embargo pese a los intentos del personal de la empresa, el deportista falleció. Con el paso de las horas, versiones de lo ocurrido comenzaron a circular ampliamente en redes sociales. Amigos, conocidos y miembros de la comunidad fitness expresaron su tristeza y, en algunos casos, su indignación.



Uno de los testimonios que mayor repercusión tuvo fue el de Andrés Montoya, fisicoculturista y amigo cercano de Juan Sebastián, quien publicó un video en su cuenta de Instagram (@andresprofitt) en el que cuestionó la respuesta del establecimiento frente a la emergencia médica.



“Realmente me causa mucho dolor ver que, por lo que fue la negligencia de Smart Fit, por no tener personas preparadas para este tipo de situaciones y con los equipos correspondientes”, expresó Montoya al inicio de su pronunciamiento, en el que manifestó su inconformidad con la atención brindada tras el colapso del deportista.

El fisicoculturista aseguró que, aunque no se puede afirmar con certeza que el desenlace hubiera sido distinto, sí existía una posibilidad de que el resultado cambiara. “No podemos garantizar que se haya salvado, pero sí hubiera habido una posibilidad de que el resultado fuera otro”, afirmó. Según su versión, durante más de 25 minutos varias personas intentaron auxiliar a Juan Sebastián, sin que se autorizara su traslado inmediato a un centro médico cercano, bajo el argumento de que “no lo podían mover”.

Montoya también relató que, al momento de realizar el respectivo levantamiento del cuerpo, un uniformado habría señalado que, al no tratarse de un crimen ni de una situación que requiriera materiales probatorios, se podía intentar el traslado al hospital. “El mismo policía dijo que, por la situación, se podía mover el cuerpo e intentar llevarlo al hospital. Infelizmente, el Hospital de Suba queda a una cuadra y media y Smart Fit no dejó”, manifestó.

Otra de las críticas expresadas por el amigo del deportista fue la reapertura del gimnasio al día siguiente del fallecimiento. Según Montoya, el establecimiento retomó sus actividades “como si nada”, una percepción que también fue compartida por varios usuarios en redes sociales. Uno de los comentarios que circuló señalaba: “Ayer falleció una persona en Smart Fit Suba y hoy abrieron muy a las 5 a.m., sin siquiera un comunicado. Definitivamente nuestra existencia es muy transitoria e insignificante”, escribió una persona.

Más allá de las críticas, Montoya hizo un llamado a la reflexión sobre los riesgos asociados al alto rendimiento físico y las exigencias extremas propias del fisicoculturismo. En su mensaje, compartió experiencias personales relacionadas con su salud, lo que convirtió su pronunciamiento en una advertencia sobre los límites del cuerpo y la necesidad de controles médicos constantes.

En medio del debate, también surgieron reflexiones más amplias sobre prácticas habituales dentro del mundo del gimnasio, como el uso de suplementos, la autoexigencia extrema y la presión estética. Diversos usuarios en redes sociales llamaron a promover entrenamientos responsables, acompañados por profesionales de la salud, sin emitir juicios anticipados sobre el caso específico de Juan Sebastián Anzola.

“Esto también es un llamado de conciencia para todo el gremio del gimnasio y para quienes usan diferentes suplementos: es fundamental cuidarnos y siempre acudir a nuestros médicos de confianza si sentimos que algo no está bien en nuestro cuerpo”, expresó una usuaria en redes sociales.



¿Qué dijo Smart Fit ante lo sucedido?

Ante la magnitud del impacto público, la cadena Smart Fit Colombia se pronunció oficialmente sobre lo ocurrido. En un comunicado divulgado por medios de comunicación, la empresa informó que Juan Sebastián Anzola Quintero “presentó de manera súbita un paro cardiorrespiratorio” mientras se encontraba entrenando en la sede del centro comercial Plaza Imperial.

Según la compañía, el equipo de brigadistas certificados del gimnasio respondió de forma inmediata, prestando los primeros auxilios conforme a los protocolos establecidos. El comunicado señala que se realizaron maniobras de reanimación y se utilizó el desfibrilador externo automático (DEA) disponible en la sede, al tiempo que se activó el protocolo de emergencia y el área protegida correspondiente.

Smart Fit indicó que, pese a los esfuerzos realizados, el deportista falleció antes de poder ser trasladado a un centro médico. La empresa expresó sus condolencias a los familiares, amigos y seres queridos de Juan Sebastián, y reiteró su compromiso con la seguridad y el bienestar de sus usuarios.

Mientras continúan las reacciones y los llamados a revisar los protocolos de atención, familiares y amigos se preparan para despedir a Juan Sebastián Anzola en Bogotá este domingo. Quienes lo conocieron lo describen como un joven que, más allá de su fortaleza física y disciplina deportiva, se caracterizaba por su gran corazón, calidad humana y su cercanía con los demás.

