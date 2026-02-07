Así opera la estación temporal de TransMilenio en la Avenida Jiménez: ¿qué rutas paran ahí?

La movilidad en el corazón de Bogotá vive cambios que son fundamentales para el presente y el futuro de la capital. Por eso, desde este sábado 7 de febrero, la emblemática estación Avenida Jiménez, ubicada sobre la troncal de la avenida Caracas, dejará de operar para permitir que avancen las obras del metro.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

No obstante, para mitigar el impacto en los miles de ciudadanos que transitan diariamente por este sector, la Alcaldía y TransMilenio han dispuesto la entrada en operación inmediata de una estación temporal. Esta nueva infraestructura se encuentra ubicada estratégicamente sobre la avenida Caracas, entre las calles 10 y 8.



El cierre implica modificaciones operativas importantes, especialmente porque el acceso al túnel y la salida por la calle 11 dejarán de funcionar. En consecuencia, los tres vagones situados sobre la Caracas serán inhabilitados. Para suplir esta conexión, de acuerdo con TransMilenio, la ruta fácil 5 se convierte en el eje articulador para quienes necesitan desplazarse entre el Eje Ambiental, la troncal de las Américas y la Caracas Sur, reemplazando el transbordo que antes se realizaba de forma subterránea.



Servicios y rutas disponibles

La estación temporal operará con tres vagones que distribuirán los servicios de la siguiente manera:



Hacia el Norte (Autopista Norte, Suba, Eje Ambiental, Calle 26 y Américas): Los usuarios podrán tomar las rutas 3, 5, 8, B18, B27, B7, C15, J76 y K54.

Norte, Suba, Eje Ambiental, Calle 26 y Américas): Los usuarios podrán tomar las rutas 3, 5, 8, B18, B27, B7, C15, J76 y K54. Hacia el Sur (Caracas Sur y Carrera 10): Estarán disponibles los servicios 3, 8, H54, H75, H76, H15, H27 y L18.

Estarán disponibles los servicios 3, 8, H54, H75, H76, H15, H27 y L18. Es importante destacar que los dos vagones ubicados sobre la propia avenida Jiménez (con acceso por la carrera 12) permanecerán en operación normal. Allí continuarán funcionando servicios como el F23, F51 y la ruta 5 hacia las Américas, además del J70, J23, y el M51 hacia el Museo Nacional. Con esta nueva apertura, ya suman cinco estaciones temporales habilitadas en la troncal Caracas para facilitar las obras del Metro.

(Le recomendamos: Pasajes gratis en Transmilenio: consulte con su cédula si es beneficiario en febrero 2026)



¿Cómo va la construcción del Metro de Bogotá?

Mientras la ciudad se adapta a estos cambios en TransMilenio, la construcción del Metro muestra cifras importantes. Con corte al 31 de enero de 2026, el proyecto alcanzó un avance del 72,13 por ciento.



El avance en la infraestructura física es notable, especialmente en lo que respecta al viaducto, que ya cuenta con 10.650 metros construidos. En el corredor de la avenida Caracas, la construcción se ha acelerado gracias al uso de tres vigas lanzadoras, herramientas tecnológicas que permiten optimizar los tiempos de ejecución en esta vía estratégica.

Publicidad

Además de la obra civil, el componente operativo también registra hitos. Recientemente, se confirmó la llegada del sexto tren de la Primera Línea al puerto de Cartagena, como parte del plan de adquisición del material rodante. Se espera que durante el primer semestre de 2026 se realicen las primeras pruebas de trenes sobre el viaducto, con la meta de completar la estructura total del mismo para finales de ese año.

(Le puede interesar: TransMilenio conectará Venecia con la calle 200 en Bogotá: así será nuevo recorrido de sur a norte)

Publicidad

NOTICIAS CARACOL

*Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.