BOGOTÁ  / Fuerte incendio en fábrica de muebles del centro de Bogotá deja varias viviendas afectadas

Fuerte incendio en fábrica de muebles del centro de Bogotá deja varias viviendas afectadas

Aunque las autoridades ya se encuentran controlando la emergencia, se han presentado varias afectaciones en el punto.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 7 de nov, 2025
Incendio en Bogotá
El incidente dejó varias viviendas afectadas. -
Foto: Ojo de la Noche Noticias Caracol

