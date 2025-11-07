Fuerte incendio en fábrica de muebles del centro de Bogotá deja varias viviendas afectadas

Un fuerte incendio se presenta en la noche de este jueves 6 de noviembre en una fábrica de muebles de Bogotá. El incidente se registra en la carrera Séptima con calle 2, más exactamente en el sector de Las Cruces, aunque por el momento se desconocen la causas del mismo.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La conflagración se ha mantenido hasta la madrugada de este viernes 7 de noviembre, momento en el que, oficialmente, el Cuerpo de Bomberos de Bogotá dio a conocer que se encontraba trabajando para controlar el incendio en tal edificación. Afortundamente, no se registran personas lesionadas tras los hechos.

Por la gravedad del incidente, las autoridades anunciaron que se encuentran haciendo ataque directo al fuego por dos frentes para poder manejar la situación y activaron la respectiva labor del Equipo de Investigación de Incendios para poder indagar con mayor precisión acerca de las causas, el alcance y los impactos del incidente.



"Controlamos un incendio en una edificación en construcción en la Carrera 7 con Calle 2. No hay reporte de personas lesionadas. Se realiza ataque directo por dos frentes. Se activa al Equipo de Investigación de Incendios para determinar el origen y causa del incidente", explicó el Cuerpo Oficial de Bomberos desde su cuenta de X.



La hipótesis del incendio

Si bien todavía no se tiene una hipótesis oficial, algunas versiones sostienen que un corto circuito en una casa antigua pudo haber sido el causante de este incendio, que se pudo extender a lo largo de varias viviendas y provocó todo tipo de daños en muebles e infraestructura general. Por ahora se desconoce un reporte oficial sobre los daños presentados en la zona.



Noticia en desarrollo...

