Movilidad hoy en Bogotá | Reportan afectación por manifestación en calle 73: desvíos en TransMilenio

Durante la jornada de este jueves 2 de octubre, la Secretaría de Gobierno de Bogotá ha reportado diferentes manifestaciones en la capital que han afectado zonas del nororiente de la ciudad. En los últimos minutos se han informado de otros puntos activos de protestas relacionadas con la situación en Gaza.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Siga el EN VIVO de MOVILIDAD EN BOGOTÁ:

3:40 p. m. | TransMilenio reporta desvíos por manifestación

La empresa que se encarga de operar el sistema de transporte de Bogotá, TransMilenio, informó que por una manifestación ajena a la operación en la calle 73 con carrera 9, las siguientes rutas de TransMiZonal activan desvíos:



166, 193B, FA410, KA306, KA319, KA332 y KB303.

El reporte se hizo desde las 3:07 p. m. y se reiteró, a las 3:40 p. m. que continúa la afectación en la zona.

Publicidad

2:30 p. m. | Secretaría de Movilidad informó de manifestaciones

Publicidad

Desde la entidad se indicó que hay puntos activos de manifestación en la Andi (Cl. 73 # 8-13), en la Universidad Pedagógica Nacional, y en la Escuela Superior de Administración Pública ESAP (Cl. 44#53-37).

En la cuenta de X de la Secretaría se detalló que se hace un acompañamiento a la situación.

*Noticia en desarrollo. Espere ampliación en breve...

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.