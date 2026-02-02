Las imágenes del estadio El Campín y las críticas a estado de la cancha: ¿qué dice Sencia?

Si hay algo en lo que han coincidido los hinchas de Santa Fe y Millonarios en los últimos días son en las críticas a la grama del estadio El Campín, la cual han catalogado de pésima y deficiente para la práctica deportiva de los clubes capitalinos.

En imágenes muestran que algunas partes de la grama están en condiciones difíciles e incluso la califican como “potrero” y se preguntan: “¿Por qué la cancha se convirtió en un “peladero?”.



Ya en el partido entre Santa Fe vs. Pereira, el mal estado de la cancha de costó un gol en contra al ‘cardenal’. Y el juego entre Millonarios vs. Medellín tuvo que ser suspendido en la noche de este domingo por el aguacero que cayó sobre el campo y que encharcó varias zonas del campo.



A propósito de las críticas al estado de la cancha, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) informó que la concesión está a cargo de Sencia, responsable directo de la administración, operación y mantenimiento del escenario deportivo. En tanto, el organismo ejerce su función de vigilancia y control sobre el cumplimiento del contrato, con un seguimiento específico a actividades clave del componente deportivo, entre ellas el mantenimiento de la grama.

Incluso, desde el IDRD advirtieron a la concesión sobre la prioridad de estas labores y sobre la importancia de cumplir con los criterios técnicos y normativos establecidos para asegurar la adecuada ejecución del proyecto.

¿Qué responde Sencia?

Mauricio Hoyos, CEO de Sencia, respondió que son conscientes de que la grama no está al 100 por ciento. “Quiero decirles con honestidad que para nosotros es un reto enorme y que lo asumimos con la mayor responsabilidad. Buscamos los mejores asesores del mundo y las recomendaciones de seguir la tendencia mundial: 'hibridar' la cancha”, anotó.

El empresario señaló que durante todo el 2025 se estuvo en el proceso de hibridación, el cual calificó como traumático, pero necesario. Explicó que los principales estadios del mundo van por ese camino. “Los estamos oyendo. Somos conscientes de lo que nos están diciendo”, dijo.

Por su parte, Juan Carlos Salamanca, gerente de Equiver, empresa encargada del mantenimiento de la cancha del estadio El Campín desde hace 15 años, manifestó que el proceso en el cual está el campo es el de hibridación. “Consiste en inyectar fibras de grama sintética dentro de la grama natural, el cual culminó con éxito el año pasado”, señaló.

Ya desde enero, dijo Salamanca, se realizó otro tratamiento a la cancha por recomendación de empresas expertas de nivel internacional, para el cual se debe hacer una integración más fuerte en la grama, entre las fibras naturales y sintéticas. “Este proceso lo hicimos en los primeros días de enero, pero desafortunadamente este mes ha tenido una situación atípica de lluvias, lo cual ha hecho que el proceso se retraiga un poco. Aún así, estamos trabajando muy fuerte para que el estadio esté entre los mejores y con una grama excelente”, aseguró.

😨🚨 EL CAMPÍN 👀 NUEVAMENTE EN ESTADO CRÍTICO 😡



NOTICIAS CARACOL