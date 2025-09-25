Funcionaria de alcaldía en Bogotá fue víctima de intento de feminicidio: la atacaron con martillo

El 22 de septiembre, en el sector de Hayuelos, en la localidad de Fontibón, se registró un grave hecho de violencia de género que involucró a una funcionaria pública de Bogotá. Karina Rincón Durán, contratista de la Alcaldía Local de Antonio Nariño, fue víctima de un intento de feminicidio perpetrado por su pareja sentimental, quien la atacó con un martillo dentro de su vivienda ubicada en un conjunto residencial del occidente de la capital.

De acuerdo con la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., la mujer ingresó en horas de la noche a uno de sus hospitales con múltiples lesiones ocasionadas con objeto corto contundente. Fue sometida de inmediato a procedimientos de neurocirugía y cirugía maxilofacial, debido a la gravedad de las heridas. Según la institución, la paciente permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos, donde su evolución es favorable. Se activó el Código Púrpura, protocolo distrital para casos de violencia contra la mujer, y se remitió la historia clínica a la Fiscalía General de la Nación, que adelanta la investigación.

El teniente coronel Julián García, comandante de la Policía en Fontibón, se pronunció sobre el hecho y explicó que la agresión fue cometida por el compañero sentimental de la víctima en el barrio Hayuelos. “La Policía Nacional acude de manera inmediata ayudando a una víctima, una mujer de 35 años, que en momentos antes había sido agredida físicamente por su compañero sentimental. Al llegar al lugar de los hechos, se le prestan las atenciones médicas inmediatas, siendo trasladada a un centro asistencial para que sea revisada por los doctores de turno”, afirmó. Agregó que en las labores de búsqueda, el agresor fue ubicado cerca del CAI Hayuelos y quedó a disposición de la Fiscalía.



Alcalde Galán se pronunció: al señalado se le imputó tentativa de feminicidio agravado

El caso generó pronunciamientos de las autoridades distritales. Por su parte, el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, expresó en su cuenta de X este jueves 25 de septiembre su rechazo por el hecho que, "no solo nos duelen profundamente, sino que nos obligan a reflexionar y a fortalecer el trabajo interinstitucional para proteger a las mujeres". Señaló que desde que se conoció la situación, la Secretaría de la Mujer asumió el acompañamiento a la familia, brindando representación jurídica en el proceso penal.



"Así mismo, la Comisaría de Familia activó las medidas de protección complementarias urgentes. Al responsable se le impuso medida de aseguramiento y la Fiscalía le imputó tentativa de feminicidio agravado. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que pague en la cárcel por este ataque cobarde. Confío en que Karina se recupere muy pronto”, aseveró al respecto.

El secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero Ardila, también se pronunció y manifestó a través de una publicación en X que la entidad acompañará permanentemente a la funcionaria en su proceso de recuperación: “Con profunda tristeza recibo la noticia de lo sucedido a nuestra compañera Karina Durán, confío y pongo todas mis fuerzas en su recuperación. Desde la Secretaría de Gobierno de Bogotá estaremos acompañando permanentemente su situación. Toda mi solidaridad con su familia y sus seres queridos, espero que el proceso de recuperación sea óptimo y que pronto tengamos a Karina haciendo lo que hacía muy bien: servirle a la gente". En su mensaje destacó la importancia de rechazar cualquier forma de violencia de género y de respaldar a las víctimas.

Desde la Alcaldía Local de Antonio Nariño se confirmó que la víctima laboraba como contratista y se difundió un comunicado el 24 de septiembre en el que expresó un rechazo categórico a lo ocurrido.

“La Alcaldía Local de Antonio Nariño manifiesta su más enérgico rechazo a la tentativa de feminicidio contra Karina Rincón Durán, contratista de nuestra entidad. Ninguna forma de violencia puede ser tolerada, y menos aquella que amenaza la vida y la dignidad de las mujeres", puntualizó en el documento en el que también se hizo un llamado a fortalecer el respeto y la no violencia en la sociedad, a la vez que ofreció su solidaridad a la funcionaria, a su familia y a su entorno cercano: "Expresamos nuestra total solidaridad con Karina, su familia y sus seres queridos, y respaldamos el actuar de las autoridades competentes para que se esclarezcan los hechos y se adopten las medidas judiciales correspondientes”.2

Ese mismo día, la Secretaría de Gobierno de Bogotá también emitió un pronunciamiento en el que ratificó su respaldo a la funcionaria y su entorno: “Rechazamos de manera contundente la tentativa de feminicidio contra Karina Rincón Durán, del equipo de la Alcaldía Antonio Nariño. Manifestamos nuestra solidaridad con ella y su familia. Ratificamos nuestro compromiso de prevenir y erradicar toda forma de violencia de género en Bogotá”.

Los informes médicos han detallado que el ataque dejó lesiones de extrema gravedad que afectaron su rostro, según indicó el primer reporte de la Subred Sur Occidente. Al respecto, una fuente judicial, citada por El Tiempo, aseguró: “Este no es un hecho aislado, es la crónica de un feminicidio anunciado”. De acuerdo con esa información, la víctima recibió 13 golpes con martillo en la cabeza y la cara. La misma fuente agregó: “Él no solo quería silenciarla, quería desfigurarla”.

También se reveló que la mujer había denunciado previamente a su agresor. La primera denuncia fue el mismo 22 de septiembre por violencia intrafamiliar, y otra se había radicado el 16 de enero de este año por acceso carnal o acto sexual con persona incapaz de resistir.

Este jueves 25 de septiembre la Subred Sur Occidente entregó un nuevo parte médico confirmando que la mujer continuaba en cuidados intensivos bajo la supervisión de un equipo multidisciplinario. En el comunicado se indicó que “la paciente ha mostrado respuesta positiva a los tratamientos” y que la atención se desarrolla bajo criterios de integralidad y humanización hacia la víctima y su familia.

Por lo pronto, se indicó que la Fiscalía imputó al agresor el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa. Aunque el hombre no aceptó los cargos, un juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso.

