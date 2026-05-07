Grave accidente en la avenida 68, en el sur de Bogotá: una persona murió

En la tarde de este jueves se presentó un grave accidente en la Avenida Carrera 68 con calle 17 sur, en la localidad de Kennedy, sur de Bogotá. El siniestro vial involucró un camión y un peatón, quien falleció en el lugar de los hechos. La Policía de Tránsito y unidades de Criminalística se encuentran en la zona para hacer el levantamiento del cuerpo y las investigaciones correspondientes.

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Bogotá Tránsito indicó que, mientras se realizan los trámites correspondientes, se les recomienda a los conductores tomar la avenida Boyacá. También, están realizando agilización del tráfico con desvíos. En el lugar, según fotos compartidas en redes sociales, un vehículo terminó con daños en su zona lateral, por lo que se cree que el peatón fallecido se transportaba en este automotor.

Cabe resaltar que se presentó otro siniestro vial con una fatalidad entre un tractocamión y motociclista, en la localidad de Tunjuelito. Específicamente, en la avenida Gaitán Cortés con calle 58 Sur, sentido Sur -Norte. En el lugar también están unidades de la Policía de Tránsito de la Ciudad y de Criminalística.



[01:11 p.m.] #GestiónDelTráfico | Inician labores de investigación en la Av. Carrera 68 con calle 17 sur.

👮‍♂️Grupo Guía, @TransitoBta y grupo de criminalística en en el punto.

🔁Ruta alterna:

✅Av. Boyacá.

⤴️Agilización del tráfico con desvíos⚠️ https://t.co/6vqywlF8uw pic.twitter.com/gSqJHdNROb — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) May 7, 2026

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