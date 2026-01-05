Nuevas oportunidades para gestionar cupos escolares en colegios públicos de Bogotá: fechas y puntos

La Secretaría de Educación del Distrito (SED) abrió nuevas oportunidades para que las familias gestionen el cupo escolar de niñas, niños y jóvenes en colegios públicos de Bogotá. Se trata de la etapa de novedades de matrículas 2026, dirigida especialmente a quienes aún no han realizado la solicitud o presentan situaciones pendientes dentro del proceso.



Esta fase busca garantizar que ningún estudiante se quede por fuera del sistema educativo oficial y que todos puedan iniciar clases a tiempo el próximo 26 de enero de 2026. Para ello, la SED dispuso un esquema de atención presencial con cita previa, que permitirá resolver de manera personalizada los casos relacionados con asignación de cupos, cambios o ajustes en la matrícula.



Tenga en cuenta las fechas

Entre el 5 y el 10 de enero de 2026, las madres, padres y cuidadores podrán acceder a atención en puntos estratégicos de la ciudad y en algunas Direcciones Locales de Educación. Durante estos días, la Secretaría proyecta realizar más de 3.000 atenciones diarias, con el fin de responder a la alta demanda y facilitar un proceso ágil y ordenado.

Los puntos habilitados para esta atención incluyen instituciones educativas distritales y sedes administrativas ubicadas en el sur y norte de la ciudad, con horarios extendidos de lunes a viernes entre 7:00 a.m. y 6:00 p.m., y los sábados de 7:00 a.m. a 12:30 p.m., la atención se realizará únicamente con cita previa, como medida para evitar congestiones y garantizar un mejor servicio.

Centros de atención:



Colegio Ciudad de Bogotá (IED) – Sede A - Carrera 25 # 53B-32 Sur

Colegio John F. Kennedy (IED) - Carrera 74B # 38A-33 Sur

Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas (IED) - Carrera 68F # 63B-02

Dirección Local de Educación de Suba - Carrera 58 # 167-20

A partir del 13 de enero de 2026, la atención por novedades se retomará en las Direcciones Locales de Educación, también bajo la modalidad de agendamiento previo. Un día después, desde el 14 de enero, las familias podrán acudir directamente a los colegios distritales, según los horarios establecidos por cada institución, para adelantar trámites relacionados con la matrícula.



Una vez asignado el cupo, las familias contarán con un plazo de cinco días hábiles para formalizar la matrícula de manera presencial en el colegio correspondiente. La Secretaría advirtió que, si este proceso no se completa dentro del tiempo establecido, el cupo será liberado y podrá ser asignado a otro estudiante, por lo que recomendó tener listos los documentos requeridos.



Para acceder a esta etapa de novedades, las citas deben solicitarse exclusivamente a través del sistema de agendamiento virtual de la SED. Allí, las familias deberán diligenciar la información del estudiante, seleccionar la opción correspondiente a la Semana de Atención Masiva de Novedades, escoger el punto de atención, el tipo de trámite y confirmar fecha y hora según la disponibilidad.

Con esta estrategia, la Secretaría de Educación del Distrito reiteró su compromiso con el derecho fundamental a la educación y llamó a las familias a aprovechar estas alternativas para completar el proceso de matrícula. El objetivo, insistió la entidad, es evitar inicios tardíos y asegurar trayectorias educativas continuas desde el primer día del calendario escolar 2026.

