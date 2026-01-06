Dueño de carro involucrado en accidente fatal de la avenida Mutis, en Bogotá, es imputado

La Fiscalía General de la Nación imputó al Edwin Delgado por el accidente fatal ocurrido el 31 de octubre de 2025 en la avenida Mutis con carrera 98, en el occidente de Bogotá, hecho en el que fallecieron dos motociclistas.

Delgado es el dueño del vehículo que causó la tragedia y, aunque no iba manejando, el ente acusador lo señala de haber entregado las llaves “a un hombre que se encontraba en estado de embriaguez para que lo condujera”.



¿Por qué Edwin Delgado no manejaba el carro?

Según le contó el ahora imputado a Noticias Caracol, se encontraba con su pareja departiendo en el sector de Engativá Muelle y “nosotros contratamos un conductor designado porque nosotros queríamos disfrutar, nos tomamos algo y por eso dijimos, contratemos mejor un conductor, lo designamos”.

“Yo me subo atrás, iniciamos la marcha e inmediatamente yo estaba cansado, puedo decir que estaba un poco en estado de embriaguez, sí lo estaba, porque en ningún momento nosotros estamos negando que estábamos en estado de embriaguez. Solo quiero que sepa todo el mundo que yo no era el conductor, nosotros designamos un conductor por la misma razón. Nosotros en el momento del impacto no sabíamos nada, estábamos desorientados de todo”, recalcó.



Añadió que al supuesto conductor elegido lo vio inicialmente en el piso “y ya de ahí ya no lo volví a ver y yo lo llamé por WhatsApp”.



Lo que dice la investigación de la Fiscalía sobre el accidente en la avenida Mutis

El ente acusador señaló que “minutos antes del accidente, el hoy imputado y el conductor del carro se encontraban departiendo en un establecimiento dedicado al expendio de bebidas embriagantes, donde permanecieron por dos horas aproximadamente”, contrario a la versión de Edwin Delgado, quien contó a Noticias Caracol que el sujeto “se llevó el carro, lo lavó y yo le dije ‘yo le aviso, me recoge, por favor, y nos lleva al apartamento donde nosotros vivimos. Nos deja el apartamento y yo le pago el Uber y se devuelve’”.



El abogado de las víctimas, Juan Manuel Castellanos, le dijo al medio citado que “esa persona sí lavó el carro y llegó a ese bar nuevamente y compartió con ellos, aproximadamente desde las tres de la mañana”.

La Fiscalía preciso que “el hoy procesado habría entregado el vehículo de su propiedad a un hombre que se encontraba en estado de embriaguez para que lo condujera y en el trayecto perdió el control del automotor invadiendo el carril contrario de la vía y arrollando a dos motociclistas que fallecieron en el lugar”.

Según el material recaudado por el despacho, Edwin Delgado “permaneció en el asiento trasero del automotor y presuntamente omitió su deber de evitar que la persona en estado de alicoramiento manejara el vehículo, contribuyendo de manera determinante al accidente”.

Por este accidente en la avenida Mutis, el dueño del vehículo fue imputado por homicidio doloso en modalidad de comisión por omisión impropia, cargo que no aceptó.

