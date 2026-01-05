En vivo
Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
BOGOTÁ  / Fuertes lluvias generan encharcamientos e inundaciones en vías principales de Bogotá

Fuertes lluvias generan encharcamientos e inundaciones en vías principales de Bogotá

Las precipitaciones continúan en diferentes localidades de Bogotá, con monitoreo permanente por parte de las autoridades y recomendaciones de precaución para la movilidad.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 5 de ene, 2026
Lluvias
Recomendaciones de precaución para la movilidad.
Archivo - Redes sociales

Bogotá enfrenta este lunes una jornada marcada por intensas lluvias que han impactado la movilidad en varios puntos de la ciudad. Aunque las autoridades confirmaron que hasta el momento no se reportan emergencias ni daños materiales, sí se han registrado encharcamientos e inundaciones en corredores estratégicos como la carrera Séptima y la Autopista Norte, lo que ha obligado a reforzar los llamados a la prevención.

Desde la Alcaldía Mayor de Bogotá se informó que los organismos distritales mantienen un monitoreo permanente de la situación. A través de su cuenta en la red social X, Miguel Silva Moyano, el secretario General de la Alcaldía señaló:

“Debido a las fuertes lluvias comienzan a presentarse encharcamientos en Autopista Norte y Carrera 7ma. Desde Alcaldía @Bogotá realizamos monitoreo permanente con unidades en terreno. Usuarios transitan con precaución y atentos a la información de @BogotaTransito”.

Por su parte, Bogotá Tránsito y el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) confirmaron que las precipitaciones se presentan en varias localidades de la capital. Según el reporte oficial, a esta hora llueve en Usaquén, Chapinero, Teusaquillo, Santa Fe, San Cristóbal, Suba y Ciudad Bolívar.

Noticia en desarrollo

