Seguirán lluvias en Bogotá y Medellín: pronóstico del clima entre 5 y el 9 de enero según el Ideam

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) ha emitido un comunicado especial alertando sobre las condiciones climáticas que marcarán la primera semana completa de enero. Según el organismo, entre el lunes 5 y el viernes 9 de enero, gran parte del territorio nacional experimentará abundante nubosidad y lluvias, especialmente en las regiones Pacífica, Andina y Amazónica.

Aunque se espera que las lluvias se concentren en el occidente del país, el norte de la región Caribe y amplias áreas de la Orinoquía mantendrán condiciones mayormente secas.



Pronóstico para Bogotá: lluvias con alta intensidad inicial

Los habitantes de la capital deberán estar preparados para un inicio de semana pasado por agua. El Ideam pronostica para Bogotá lluvias de intensidad ligera a moderada que se presentarán principalmente durante las horas de la tarde.

La mayor probabilidad de aguaceros intensos se concentrará durante el lunes y martes, con una tendencia a la disminución gradual de las precipitaciones hacia el final de la semana.



Pronóstico para Medellín y Antioquia: lluvias constantes durante la semana

Para Medellín y el departamento de Antioquia, el panorama indica una humedad constante. Durante el lunes 5 de enero, se prevén los mayores acumulados de lluvia en la región.



Para el martes 6, el pronóstico señala que la probabilidad de lluvias persistirá en el departamento, situación que se mantendrá el miércoles 7, con precipitaciones que podrían intensificarse durante la tarde y la noche. Hacia el jueves y viernes, aunque se espera una ligera disminución generalizada, el norte y occidente de Antioquia continuarán registrando acumulados significativos.



Alertas y recomendaciones para la comunidad

Ante este panorama meteorológico, el Ideam ha emitido una serie de recomendaciones para mitigar riesgos:



Deslizamientos: se pide especial atención al estado de las vías en departamentos con alerta roja y evitar el tránsito en zonas de alta pendiente durante días muy lluviosos.

se pide especial atención al estado de las vías en departamentos con alerta roja y evitar el tránsito en zonas de alta pendiente durante días muy lluviosos. Tormentas eléctricas: en caso de tempestad, se recomienda buscar refugio seguro, evitar zonas abiertas y no resguardarse bajo árboles o estructuras metálicas.

en caso de tempestad, se recomienda buscar refugio seguro, evitar zonas abiertas y no resguardarse bajo árboles o estructuras metálicas. Mantenimiento: es vital adelantar labores de limpieza en techos, canales y sumideros para prevenir inundaciones domésticas.

es vital adelantar labores de limpieza en techos, canales y sumideros para prevenir inundaciones domésticas. Incendios: a pesar de las lluvias en algunas zonas, en las áreas secas del norte del país se insta a no dejar residuos de vidrio o colillas que puedan originar incendios forestales.

Se invita a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y herramientas como la línea #767 de Invías para conocer el estado de las carreteras en tiempo real.



Cómo saber cuál es estado del clima en Colombia?

Actualmente, el Ideam cuenta con una página web oficial a través de la cual los colombianos pueden revisar, en tiempo real, cuál es el estado del clima en los diferentes departamentos y ciudades de Colombia. Para acceder a él, los interesados pueden darle click al siguiente enlace y posteriormente revisar el estado climatológico mediante una imagen de satélite que muestra a Colombia desde el espacio, mediante imagen infrarroja, para poder visibilizar la concentración de nubes en cada parte del territorio.

Los colores que aparecen en el respectivo mapa son muy dicientes, y se deben interpretar de la siguiente manera:



Color morado: alerta máxima por tormentas muy severas, granizo posible y rayos.

Color rojo intenso: alerta de tormenta fuerte por lluvia intensa, vientos fuertes, actividad eléctrica.

Color naranja: posibilidad de lluvia moderada a fuerte con intensos aguaceros y posibles rayos ocasionales.

Color amarillo: lluvia ligera con lloviznas y chubascos suaves.

Color verde: nubes con poca lluvia

Color azul: indicador de tiempo seco, sin lluvia y con nuves de altura.

Color gris: cielo despejado y bajas posibilidades de lluvia.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

EDITADO POR JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL