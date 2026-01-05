¡Pilas! Cierres en la avenida calle 116 con carrera 11 por obras de alcantarillado: así será la ruta

A partir de esta semana, los ciudadanos que transitan por el sentido oriente - occidente de la avenida calle 116 deberán tener en cuenta modificaciones en la movilidad debido a las obras de renovación del sistema troncal de alcantarillado sanitario. La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el cierre de un carril en esta avenida, como parte de los trabajos que adelanta la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) en la subcuenca Molinos.



De acuerdo con lo informado por la Alcaldía de Bogotá, las intervenciones comenzarán el 6 de enero y se extenderán hasta el 12 de febrero de 2026, con cierres que se mantendrán las 24 horas del día. Esta obra hace parte del contrato de obra EAAB-1-01-25500-1524-2023 y busca mejorar la infraestructura sanitaria del sector, garantizando un sistema de alcantarillado más eficiente y acorde con las necesidades de la ciudad.



¿Cuáles son los cambios en la ruta?

El cierre autorizado corresponde a un carril en sentido oriente–occidente sobre la avenida calle 116, a la altura de la carrera 11. Esta medida se implementa con el fin de facilitar la ejecución de las actividades técnicas necesarias para la renovación del sistema, al tiempo que se procura mantener condiciones seguras tanto para los trabajadores como para los usuarios de la vía.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Para mitigar el impacto en la movilidad, la SDM definió un Plan de Manejo de Tránsito (PMT) que permitirá la circulación controlada de vehículos particulares y de transporte público. Según lo establecido, los usuarios que se movilizan en sentido oriente–occidente por la avenida calle 116 podrán continuar transitando por los dos carriles que permanecerán habilitados en este corredor vial. De esta manera, no se contempla el cierre total de la vía, sino una reducción parcial de la capacidad mientras se desarrollan las obras.

Cambios en la ruta avenida calle 116, a la altura de la carrera 11 - Alcaldía de Bogotá

En cuanto a peatones y ciclistas, las autoridades informaron que la infraestructura destinada para estos actores viales no tendrá afectaciones. Andenes y espacios para la movilidad no motorizada continuarán operando con normalidad, lo que busca garantizar desplazamientos seguros para quienes se movilizan a pie o en bicicleta por el sector.



Cabe destacar, que hasta el momento no se han anunciado cortes de agua por la obra, pero las ciudadanía podrá consultar cualquier cambio en la operacióndel servicio, por medio de los canales oficiales de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.



La Secretaría Distrital de Movilidad hizo un llamado a la ciudadanía para que transite con precaución y acate la señalización dispuesta en el área de influencia del Plan de Manejo de Tránsito. Asimismo, recomendó a los conductores planear sus recorridos con antelación y estar atentos a las indicaciones de las autoridades de tránsito durante el tiempo que duren las obras.

Publicidad

Estas intervenciones hacen parte de los proyectos de infraestructura que se adelantan en el marco de “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, con el objetivo de modernizar los servicios públicos y mejorar la calidad de vida de los habitantes. Aunque los cierres pueden generar incomodidades temporales, las autoridades insisten en que los trabajos son necesarios para fortalecer el sistema de alcantarillado y prevenir problemas a futuro.

Finalmente, se espera que, una vez concluidas las obras el próximo 12 de febrero, la vía recupere su operación habitual, con un sistema sanitario renovado que beneficie a residentes, comerciantes y usuarios que transitan diariamente por este importante corredor de la capital.

Publicidad

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co