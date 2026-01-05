Autoridades investigan explosión en vivienda al sur de Bogotá que dejó dos personas fallecidas

La tranquilidad del barrio Palermo Sur, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, al suroriente de Bogotá, se vio interrumpida este lunes luego de que una explosión al interior de una vivienda dejara como saldo hasta el momento dos personas fallecidas, según confirmaron las autoridades.



El hecho se registró hacia las 1:25 de la tarde, cuando un fuerte estruendo alertó a los residentes de la zona. Al lugar acudieron unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, junto con otros organismos de emergencia, quienes encontraron a dos personas gravemente heridas dentro del inmueble.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

De acuerdo con la información brindada por las autoridades, las víctimas, de 22 y 55 años, recibieron atención prehospitalaria en el sitio; sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, fallecieron minutos después. Hasta el momento, las autoridades no han revelado sus identidades.

A través de sus redes sociales, el Cuerpo Oficial de Bomberos informó: "Apoyados por los Equipos Especializados Técnico de Rescate y Materiales Peligrosos, brindamos atención prehospitalaria a dos personas, quienes resultaron lesionadas y fallecieron posteriormente, por la explosión de un cilindro dentro de una vivienda".



De manera preliminar, se conoció que en el interior de la casa habría varios cilindros con contenido desconocido, los cuales estaban presuntamente siendo manipulados al momento de la emergencia. Esta situación obligó a evacuar y acordonar el sector como medida preventiva, mientras se adelantaban las labores de inspección.



La Policía Judicial realizó el levantamiento de los cuerpos y asumió la investigación para esclarecer las circunstancias del hecho. Entre tanto, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) inició la evaluación de posibles daños estructurales en las viviendas aledañas, con el fin de descartar riesgos adicionales para la comunidad.

Publicidad

Sobre las causas de la explosión, las autoridades indicaron que aún no hay conclusiones definitivas. Un vocero del Cuerpo Oficial de Bomberos señaló: "Tenemos que esperar hasta que la Policía Judicial haga levantamiento de los cuerpos y posteriormente con el equipo de materiales peligrosos realizar todo el proceso de investigación".

🚨Verificamos las acciones de las diferentes entidades, luego de la explosión presentada.



Pronto el ente investigador realizará el proceso judicial. pic.twitter.com/N8AYE2Ld6e — Bomberos Oficiales de Bogotá (@BomberosBogota) January 5, 2026

Publicidad

La Secretaría de Salud y el Equipo Especializado de Investigación de Incendios también se sumaron a las labores técnicas para determinar qué provocó la detonación. Mientras avanzan las pesquisas, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier situación de riesgo y evitar la manipulación de elementos peligrosos en espacios residenciales.

El caso permanece en investigación y se espera que en las próximas horas se conozca la hipótesis y más detalles de lo que sucedió en el interior de la vivienda y que derivó en esta lamentable noticia.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co