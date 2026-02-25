En vivo
Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / No solo fue Diana Ospina; otra mujer denuncia robo en supuesto carro de plataforma en Bogotá

No solo fue Diana Ospina; otra mujer denuncia robo en supuesto carro de plataforma en Bogotá

La víctima relata que, pese a haber solicitado dicho vehículo por aplicación, fue víctima de robo tras presuntamente haber sido drogada por el conductor del automóvil que la recogió.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 25 de feb, 2026
Víctima de robo.jpg
La mujer dio detalles sobre lo que le ocurrió. Esto dijo. -
Foto: Instagram (@valeriegutierrezg)

Tras conocerse el caso de Diana Ospina, la mujer que fue secuestrada y robada luego de pedir un taxi a la salida de un conocido bar de Chapinero, otras personas decidieron romper el silencio y hablar sobre esta problemática que poco se aborda y la cual, presuntamente, es más común de lo que se cree en Bogotá. El nuevo caso que se ha hecho viral corresponde al de una mujer que vive en la capital llamada Valerie Gutiérrez, quien, desde su cuenta de Instagram, optó por contar lo que le había pasado con un supuesto vehículo de plataforma.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Todo inició cuando la mujer, afirma, se encontraba de fiesta con sus amigos en un establecimiento de la calle 85 de Bogotá. Esta transcurrió con normalidad y, conforme pasaron las horas, llegó el momento de regresar a casa. Gutiérrez y una amiga de ella tomaron la decisión de pedir un vehículo a través de aplicación con el fin de garantizar un viaje seguro y llegar a sus respectivos hogares sanas y salvas; no obstante, esto no fue suficiente.

La calle 85, zona muy concurrida durante los fines de semana, se encontraba llena, razón por la que conseguir transporte a altas horas de la noche tenía cierta dificultad. Pese a esto, tanto Gutiérrez como su amiga lograron conseguir un supuesto carro de Uber y, según recuerdan hasta el momento, se subieron a tal vehículo a pesar de que sus amigos les ofrecieron llevarlas hacia casa. "Nosotros salimos del bar con unos amigos. Ellos se ofrecieron a llevarnos a la casa y nosotras decidimos no hacerlo. Dijmos 'no, no importa. Valerie está conmigo, no estamos solas, ya vamos a pedir un Uber", expresó.

El infierno vivido tras subirse al auto

La denunciante y su amiga se subieron al supuesto vehículo Uber y el viaje inició, sin embargo, a los pocos minutos todo se tornó extraño, tal como lo relatan. Desde un punto, ni ella ni su amiga recuerdan lo acontecido dentro del vehículo hasta el momento en el que el conductor las despertó. "En un momento me despiertan. Me sacuden y me dicen: 'Se tiene que bajar del Uber. Se tiene que bajar del Uber'. Yo reaccioné como si me hubieran dormido; estaba totalmente perdida, como si hubiera perdido el conocimiento", dijo.

Al abrir los ojos, la mujer notó que no estaba en la entrada de su casa, sino en la calle 127 con carrera Séptima. La confusión era cada vez más grande, y la presión del conductor se tornaba amenazante. "El señor nos repetía: 'se tienen que bajar, se tienen que bajar'. Mi amiga empezó a decir: 'Mi celular', entonces yo le dije y pensé: '¿Y el mío?'. El señor empezó a gritar: 'Ustedes nunca se subieron con un celular. ¡Se me bajan ya, se me bajan!'", explicó la víctima.

Tanto a la denunciante como a su amiga, el conductor les dijo que se había varado, y que un vehículo que se encontraba frente a ellas iba a relevarlo para transportarlas hacia sus casas. "Estábamos completamente desorientadas, no entendíamos lo que estaba ocurriendo, pero aun así seguíamos instrucciones", explica Gutiérrez, diciendo, además, que las sustancias con las que presuntamente las drogaron pudieron haber incidido en esta reacción.

Posteriormente, cuando ellas bajaron del auto para subirse al otro, descubrieron que habían sido víctimas de un robo: "El hombre nos dejó en la calle 127 con Séptima. Nosotras nos acercamos al otro carro. Pero el conductor nos miró y dijo: 'Yo no las voy a llevar a ningún lado', Y enseguida arrancó, acelerando detrás del otro carro que supuestamente estaba varado.

Ambas mujeres buscaron ayuda en una portería cercana, y posteriormente fueron auxiliadas por la madre de una de ellas, quien pudo llevarlas sanas y salvas a casa, pero sin sus pertenencias. Por ahora, la mujer sostiene que aún no tiene la certeza de que el auto al que se subieron perteneciera, efectivamente, a la plataforma de Uber, pues tras el robo de sus teléfonos, afirma, ha sido imposible ingresar a la aplicación para hacer la respectiva verificación. "No puedo decir algo fijo de que nos montamos en la placa que no era, o que sí era el Uber, porque mi amiga no ha podido recuperar su celular, entonces no ha podido recuperar la cuenta. Simplemente acá no es un video denunciando a alguien, sino contando lo que nos pasó", aclaró la denunciante.

Una publicación compartida por Valerie Gutiérrez Galvis (@valeriegutierrezg)

JULIÁN CAMILO SANDOVAL
NOTICIAS CARACOL DIGITAL
JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO

