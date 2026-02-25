Taxista se dio a la fuga llevando en el techo a motociclista que acababa de arrollar: video

En el barrio 20 de Julio, en la localidad de San Cristóbal, sur de Bogotá, las cámaras de seguridad captaron un choque que parece irreal. Un taxista, que al parecer se pasó una señal de Pare, se llevó en el techo de su vehículo a un motociclista que acababa de arrollar.

Los hechos ocurrieron el pasado fin de semana y el taxi causante del grave accidente ya habría sido identificado por las autoridades.



Prendió las estacionarias mientras llevó al motociclista por varias calles

La víctima estaba a punto de llegar a su casa cuando se vio impactado por el conductor imprudente que, según contó su primo Jahir Nieto al Ojo de la Noche, “no sabemos si (iba) borracho o algo por el estilo”.

“Lo impacta, no frenó, no hizo nada por el estilo, dejó que él literal quedara en el capó y después en el techo del vehículo”, añadió el joven.



“Él nunca respetó el Pare, él pasó derecho sin pensar que otro carro, vehículo, persona o animal pudiera pasar. Y lo que yo digo, si lo impacta, frene, mire qué pasó. Pero no, él sigue derecho y le importó cinco que mi primo fuera en el techo agarrándose para no caer y rodar por subidas en la calle o algo”, cuestionó el familiar del motociclista.



El taxista, con el motociclista en el techo, prendió las estacionarias para llevarlo durante varias calles y cuando tomó una curva la víctima no resistió más y cayó al asfalto. “Lo dejó botado como si fuera basura”, aseguró.

Ahora, el motociclista “se encuentra hospitalizado. Él tuvo una fractura en el mango rotador del hombro izquierdo”. Ya fue sometido a cirugía, pero aún no ha sido dado de alta.

Ya hay pistas de este taxista y por eso los familiares de la víctima le piden que se entregue. (Lea también: Impactante accidente: choque entre dos buses deja 30 personas heridas cerca de Bogotá)



Joven murió al caer de una moto

En otro punto de Bogotá, en la avenida Agoberto Mejía, en la calle 42 sur, sentido sur-norte, una joven que viajaba como parrillera falleció.

Los hechos fueron reportados en la entrada al barrio El Amparo, en la localidad de Kennedy.

Dos motociclistas chocaron y la joven que iba como pasajera en uno de los vehículos y, según la Secretaría de Movilidad de Bogotá, esta cayó en el accidente y murió en el lugar. (Lea también: Imágenes del choque múltiple en la autopista Norte de Bogotá: tres personas resultaron heridas)

