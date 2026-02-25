Habrá cortes de agua hoy en estas localidades de Bogotá y Soacha: sería hasta por 24 horas

Este miércoles 25 de febrero de 2026, Bogotá y el municipio de Soacha tendrán cortes de agua por obras de mantenimiento, reparación y revisión técnica que adelanta la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB). Las labores buscan ejecutar intervenciones en redes, accesorios y equipos de medición que requieren cortes temporales para su desarrollo.

La jornada abarca sectores de Bosa, Usme y Rafael Uribe Uribe en Bogotá, además de diferentes zonas de Soacha. La programación incluye cortes que pueden extenderse desde cuatro hasta veinticuatro horas, según la actividad operativa asignada. Las suspensiones están definidas por rangos de calles y carreras establecidos por la EAAB.



Sectores de Bogotá con cortes de agua programados

Localidad de Bosa

En Bosa, el corte afecta al barrio Bosa La Libertad, delimitado entre la calle 57 sur y la calle 59C sur, y entre la carrera 87G y la carrera 87L. La suspensión inicia a las 10:00 a. m. y puede extenderse hasta por 24 horas. La EAAB indica que la intervención obedece a un cierre a terceros, lo que implica actividades asociadas a obras externas que requieren suspender el suministro.



Localidad de Usme

Usme presenta dos grupos de intervenciones. El primero incluye los sectores Alaska, San Juan de Usme, El Pedregal y Palermo Alto. La zona está comprendida entre la calle 67 sur y la calle 67B sur, y entre la carrera 2 este y la carrera 4 este. El corte inicia a las 10:00 a. m. y se prevé una duración de 4 horas. Las labores responden a mantenimiento correctivo.

El segundo grupo abarca Portal del Divino, Puerta del Llano, Uval, La Huerta, Brisas del Llano y El Refugio. El área se encuentra entre la calle 90 sur y la calle 118 sur, y entre la avenida carrera 1 y la carrera 10B este. La suspensión comienza a las 9:00 a. m. y dura 12 horas. Las acciones corresponden a mantenimiento preventivo.



Localidad de Rafael Uribe Uribe

El barrio Los Molinos tendrá corte desde las 10:00 a. m. y hasta por 24 horas. El punto afectado está entre la carrera 5L y la carrera 5, y entre la diagonal 48L sur y la calle 48P sur. En este caso, la EAAB ejecuta mantenimiento correctivo.



Sectores de Soacha con suspensiones del servicio

La programación de Soacha concentra cortes de distinta duración en varios barrios.



Zona 1: Múltiples Colmena y alrededores

Incluye Múltiples Colmena, El Cipres, Rincón de San Alejo, El Altico, San German, Los Pinos, Los Alpes, Villa Santa Isabel y El Divino Niño. El área está delimitada entre la calle 6 sur y la calle 13, y entre la carrera 5A este y la carrera 4. El corte empieza a las 10:00 a. m. y se prolonga durante 24 horas. La actividad corresponde a mantenimiento preventivo.



Zona 2: Quintanares y sectores cercanos

La suspensión cubre Quintanares, Julio Rincón, Santillana y Villa Sandra. Los límites se ubican entre la calle 44 y la calle 49C, y entre la carrera 9 este y la carrera 21 este. El corte inicia a las 10:00 a. m. y dura 4 horas. La intervención se enfoca en la verificación de un macromedidor.



La EAAB informa que las interrupciones permiten realizar reparaciones, instalaciones, verificaciones y mantenimientos en redes y equipos vinculados al suministro. Las acciones ayudan a prevenir fallas mayores en tuberías y accesorios, y se programan para garantizar estabilidad del servicio. Los trabajos comprenden mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, verificación de macromedidores y cierres asociados a actividades de terceros. Cada tipo de intervención exige suspender el servicio durante un tiempo determinado, y por esta razón la duración varía entre sectores.



