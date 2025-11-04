Habla familiar de víctimas de accidente en avenida Mutis, en Bogotá: "La justicia nos desamparó"

En Bogotá, una familia pide justicia después de un accidente de tránsito que dejó a dos personas fallecidas en la avenida Mutis con carrera 98. Sus seres queridos, además del abogado de la familia, aseguran que hay irregularidades en las investigaciones de las autoridades. Viviana Suárez Isaza y Carlos Mario Cavadía fueron las víctimas del siniestro vial y Anderson Isaza, hermano de Viviana, habló en Noticias Caracol sobre lo sucedido.

Anderson Isaza indicó que su hermana “tenía un niño de 3 años y medio. Lastimosamente lo dejó solo. Mi hermana era una mujer luchadora, incansable. Madrugaba todos los santos días a ir a laborar para darle un bienestar a mi sobrino. Es una tragedia muy grande. Nos desbarataron el núcleo familiar. Lo único que podemos pedir es que se haga justicia por ella, por todo el daño que nos hicieron”.

Del conductor del vehículo blanco involucrado en el accidente no se sabe nada. “Lastimosamente, no sé qué pasó con la justicia en ese momento. Nos dejó desamparados porque esta es la fecha que pues no sabemos si efectivamente ya hay algún tipo de capturado o no y eso nos tiene muy afectados. La verdad, queremos que se haga justicia. No nos van a devolver a nuestra hermana, pero, el hecho de que por lo menos haya una condena o que haya personas que paguen por lo que hicieron, por lo menos va a dar un parte de tranquilidad”, manifestó.



"Tenemos serios reparos al procedimiento": abogado de las víctimas

Juan Manuel Castellanos, abogado de la familia de viviana Isaza, también habló en Noticias Caracol sobre el proceso legal, las posibles irregularidades y dijo que “nosotros como representante de víctimas y como abogado tenemos serios reparos al procedimiento que se ha venido o que mejor que se realizó. Hoy no tenemos claro si la Fiscalía General de la Nación ya haya adelantado algún acto de investigación. No tenemos la declaración bajo la gravedad de juramento de las dos personas que en un primer momento fueron capturadas, que es una captura inexistente. No sabemos los datos de ubicación de la persona que huyó del lugar, no sabemos dónde estaban momentos previos y esa noche donde compartieron”.



Agregó el abogado que “lo peor del caso es que, lamentablemente, ni a la familia ni a este abogado la Fiscalía ha tenido de alguna manera esa precisión, ese acercamiento para con nosotros. Asimismo, pues nos llama mucho la atención que estas dos personas nunca fueron puestas a disposición de un fiscal de URI en un primer momento y tampoco ante un juez de control de garantías. Es decir, hoy nos sentimos acéfalos frente a esta investigación porque ni siquiera tenemos la necropsia, no tenemos ningún hecho jurídicamente relevante, digamos, de una manera oficial por parte de las autoridades”.



Aunque este tipo de casos no se manejan como un homicidio, teniendo en cuenta que fue un accidente de tránsito, el abogado Castellanos sostuvo que “es un tema netamente de una investigación, pero lo que sí es cierto es que el Código de Procedimiento Penal les da unos derechos a las víctimas que no se pueden desconocer en ningún momento del proceso. Y eso precisamente es lo que ha pasado en estos casi ya 4 días después de los hechos, donde no hay ningún adelanto de la investigación, no sabemos qué órdenes a Policía Judicial se han dado, no sabemos qué declaraciones han tomado y pues que seguramente no se han dado. Tan es así que las dos personas que presuntamente fueron capturadas y que han dado versiones en los medios de comunicación, nos hemos enterado más por medios abiertos que por la propia investigación y la víctima, en ese orden de ideas, pues sí presentamos serios reparos frente a ese procedimiento”.



"No nos fugamos": dueños del vehículo involucrado en accidente en avenida Mutis

Edwin Delgado y Camila Bermúdez son las dos personas que se movilizaban en el carro blanco involucrado en el accidente de la avenida Mutis con carrera 98 que dejó dos motociclistas muertos el pasado 31 de octubre en Bogotá. En diálogo con Noticias Caracol en vivo, Edwin aseguró que no iba manejando este carro, sino que contrató los servicios de un conductor elegido, “porque nosotros queríamos disfrutar. Nos tomamos algo y por eso dijimos, contratemos mejor un conductor, lo designamos. Él, en el momento, se llevó el carro, lo lavó y yo le dije: ‘yo le aviso, me recoge, por favor, con Camila. Inclusive, al apartamento donde nosotros vivimos”.

Edwin aseguró que, por ir alicorados, se quedaron dormidos él y su pareja Camila y que los despertó el impacto del accidente: “Pues en el momento que nosotros recibimos el impacto, como se pueden ver en los videos, salgo en la parte de atrás, por el lado derecho. Lo primero que hago, yo estoy desorientado, salgo a buscar a mi pareja Camila. Yo la veo a ella por debajo del carro atravesada. Yo no sabía qué había pasado. Nosotros no sabíamos nada”.

Sostuvo que en ese momento empezaron a señalarlos de ser los responsables del siniestro y que ellos no huyeron del lugar. “Una señora que fue la que empezó a grabar desde el principio, ella dijo, ‘mire los dos borrachos’. Y nosotros lo que hicimos fue ir hacia la bomba. Yo estaba llamando el conductor, lo llamé, le insistí y no me contestaba. Ellos dicen que nosotros nos fugamos. Nosotros en ningún momento nos fugamos. Llegó la Policía”.

En la versión que entregaron los dueños del carro explicaron que no saben del paradero de quién iba manejando. Sin embargo, el abogado defensor aseguró que están dispuestos a colaborar con la justicia.

