En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
TOMA DEL PALACIO
JAIME ESTEBAN MORENO
ACCIDENTE AV. MUTIS
TRUMP
CHAMPIONS LEAGUE
SELECCIÓN COLOMBIA SUB-17
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Presunto motivo por el que se originó golpiza en la que fue asesinado Jaime Esteban Moreno en Bogotá

Presunto motivo por el que se originó golpiza en la que fue asesinado Jaime Esteban Moreno en Bogotá

Las declaraciones del amigo del estudiante de la Universidad de Los Andes, quien lo acompañaba en el momento de su muerte, fueron claves para determinar cómo ocurrieron los hechos previos a la brutal agresión. El abogado de la familia reveló detalles de la audiencia y habló de una "discrepancia".

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 4 de nov, 2025
Comparta en:
El presunto motivo por el que se originó golpiza en la que murió Jaime Esteban Moreno en Bogotá
El presunto motivo por el que se originó golpiza en la que murió Jaime Esteban Moreno en Bogotá
REDES SOCIALES

Publicidad

Publicidad

Publicidad