Presunto motivo por el que se originó golpiza en la que fue asesinado Jaime Esteban Moreno en Bogotá

Juan Carlos Suárez Ortiz: ese es el nombre de uno de los presuntos responsables de la fuerte golpiza que recibió Jaime Esteban Moreno la madrugada del pasado 31 de octubre tras asistir a una fiesta de Halloween en la discoteca Before Club, ubicada en Chapinero, oriente de Bogotá. El 1 de noviembre, horas después de ser detenido junto a otras dos mujeres en actos urgentes y de confirmarse la muerte del joven de 20 años por las lesiones causadas, las autoridades legalizaron la captura del hombre, egresado de la Universidad de Los Andes.

Los hechos, según las primeras pesquisas del ente investigativo, vincularían a cuatro personas, entre estas a dos sujetos, quienes son señalados de propinar golpes, patadas y empujones al estudiante de Ingeniería de Sistemas; y a dos mujeres, una disfrazada de azul y otra de negro, quienes fueron dejadas en libertad. Uno de los presuntos agresores sigue en libertad y siendo buscado para ser entregado a las autoridades. Por el momento, los testimonios conocidos por Noticias Caracol y las revelaciones en la primera audiencia judicial, llevada a cabo el pasado sábado, han permitido establecer el presunto contexto del ataque y el posible motivo que desencadenó la agresión.



¿Qué pasó dentro de la discoteca? El presunto origen de la golpiza

De acuerdo con lo expuesto por Camilo Rincón, abogado de la familia de la víctima, el registro de cámaras de seguridad confirmó que Jaime Esteban asistió a una fiesta de Halloween en compañía de amigos y otros estudiantes de la Universidad de los Andes. Según explicó, “quedó revelado que estaban departiendo diferentes personas y estudiantes de la Universidad de los Andes en esta fiesta de Halloween. Posteriormente, termina la reunión o van terminando la reunión, ningún hecho de agresión se desarrolla dentro de este sitio”.



El letrado precisó que Moreno abandonó el lugar junto con uno de sus compañeros, sin que se presentaran conflictos físicos al interior del establecimiento. Sin embargo, al salir, caminar varios minutos y dirigirse hacia la calle 64 con carrera 14, fueron sorprendidos y atacados violentamente. El abogado detalló que “Jaime Esteban sale con su compañero, con el que estaba en esta reunión, y cercano a un establecimiento de comercio es sorprendido, agredido de manera brutal, por decirlo así, porque los golpes propinados, al parecer, en su cráneo generaron unos traumas severos que prácticamente generaron una muerte fulminante. Por decir algo, Jaime Esteban llega con muerte cerebral al centro médico donde fue atendido”.

El reporte policial indica que, antes de la agresión reportada ya en horas de la madrugada del 31 de octubre, sobre las 3:05 a. m., cuando fueron interceptados, los señalados se acercaron y los amenazaron diciendo antes de iniciar la golpiza: “Desaparézcanse de mi vista o los voy a cascar”. Las pruebas conocidas hasta ahora señalan que el motivo de la agresión estaría relacionado con una discusión que se dio dentro del establecimiento donde se realizaba la fiesta.

Rincón señaló que, según “los testigos dentro del proceso y esa evidencia que tiene hoy la Fiscalía, es que hubo una discrepancia verbal dentro del establecimiento de comercio donde departían en esta fiesta de Halloween. Finalmente, Jaime Esteban decide retirarse del lugar precisamente para evitar o evadir este tipo de conflictos y es prácticamente seguido del agresor, donde sin reparo alguno se lanza, lo ataca y, tal vez en un golpe digámoslo así certero, lo deja inconsciente y ahí en el suelo es donde le propina diferentes golpes o puntapiés en el rostro, en su cráneo y en diferentes partes del tórax”.

El testimonio del amigo que lo acompañaba confirmó que la confrontación surgió tras un intercambio verbal con dos mujeres que también estaban en la discoteca. Según lo relatado, “hubo una reclamación airada de una de las mujeres que fueron capturadas, incluido con el que hoy se legalizó su captura, pero son esas discusiones que no trascienden. Es decir, no hubo ningún tipo de violencia recíproca dentro del establecimiento. Fue, digámoslo así, una rencilla que generó una discusión y que finalmente se desata fuera de este escenario donde compartían y le propinan de manera miserable la muerte a Jaime Esteban”.

En parte de la declaración del allegado de Jaime Esteban a las autoridades, revelada por la fiscal de caso, se conoció que antes de los golpes, una de las mujeres señaló al joven de 20 años: "La chica disfraz azul señala a mi amigo, y le decía que 'era él, que era él, ese era el de la discoteca', yo me metí en la mitad de mi amigo y de esas personas para evitar que lo siguieran agrediendo y les dije: 'yo no sé qué pasa entre ustedes dos'".

Por lo pronto, el abogado de la familia agregó a Noticias Caracol que, aunque aún no se han determinado responsabilidades sobre la participación de las mujeres, su papel está siendo evaluado por la Fiscalía. “Todo parece ser como muy incipiente frente a esta participación de estas dos personas de género femenino. Al parecer fueron las que indicaron al agresor que ese era la persona con la que tuvieron alguna discrepancia dentro del lugar donde departían”, señaló. Explicó además que si la Fiscalía considera que existen elementos suficientes, podría vincularlas más adelante al proceso penal.

Un amigo cercano a Jaime Esteban, quien estaba presente esa noche del del 30 de octubre, cuando centenares de estudiantes universitarios se congregaron en la discoteca Before Club para asistir a la fiesta organizada por ‘Relaja la Pelvis’, habló con Noticias Caracol e indicó que el evento presentó fallas en su organización que dificultaron la salida y desplazamiento de los asistentes.

“Éramos un grupo grande en ese momento (incluido Jaime), pero una vez dentro de la discoteca Before Club todos terminamos perdiéndonos debido a la mala organización del lugar. No habían salidas claras ni rutas de acceso bien señalizadas. Ni los propios organizadores tenían control de la situación; lo único que hacían era empujar a las personas para evitar que salieran, ya que solo había una salida para los cinco pisos del lugar”, dijo y añadió que, debido al caos dentro del establecimiento, Moreno permaneció con un grupo reducido de amigos, distinto al inicial con el que ingresó. Ninguno de ellos tenía relación con los futuros agresores. “Jaime también estaba allí con otro grupo de amigos, pero en ese grupo no había ninguna de las personas que luego participaron en la agresión. Ninguno de ellos tenía relación con los agresores ni con los asesinos. En ningún momento Jaime nos manifestó que alguien lo hubiera empujado, golpeado o agredido; jamás nos comentó nada al respecto”, afirmó.

Testigos señalaron que Jaime recibió varios golpes en la cabeza y el rostro, además de una patada que lo dejó inconsciente. Fue trasladado de urgencia al Hospital Chapinero y, posteriormente, al Simón Bolívar, donde falleció por un trauma craneoencefálico severo. Según la versión conocida por las autoridades, el hecho ocurrió hacia las 3:05 de la madrugada. Un reciclador que pasaba por el lugar corrió hasta el hospital para pedir ayuda. Pocos minutos después, una patrulla de Policía trasladó al joven, que ya se encontraba inconsciente. Aunque fue sometido a una cirugía de urgencia, su cuerpo no resistió los daños ocasionados por la agresión.

LAURA NATHALIA QUINTERO.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.

