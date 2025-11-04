Nuevos videos antes de golpiza en la que murió Jaime Andrés Moreno en Bogotá: cronología del ataque

El reloj marcó las 3:04 a. m. cuando Jaime Esteban Moreno, estudiante de 20 años de la Universidad de Los Andes, pasó caminando en compañía de un amigo por la calle 64 con carrera 14, en la localidad de Chapinero, en el oriente de Bogotá. La primera cámara de seguridad de la zona captó los segundos previos al brutal ataque del que fue víctima por parte de dos hombres, quienes lo acorralaron en una esquina cercana a un establecimiento comercial conocido como un 'Oxxo' y lo dejaron abandonado con graves lesiones en medio de la calle la madrugada del viernes 31 de octubre.

La Subred Norte de Bogotá atendió al joven en el Hospital de Chapinero después de que una patrulla de la Policía Metropolitana de Bogotá llegara al punto por alertas de testigos y lo trasladaran de urgencia con múltiples traumatismos en el rostro y en varias partes de su cuerpo. 24 horas después se reportó su fallecimiento por un trauma craneoencefálico severo en el Hospital Simón Bolívar por la gravedad de su condición.

Cuatro días más tarde, este martes 4 de noviembre, Noticias Caracol conoció nuevos videos y detalles que se suman a las pitas del caso que ahora estaría involucrando a cinco personas: tres mujeres y dos sujetos, de las cuales dos siguen siendo buscadas por las autoridades.



*Noticias en desarrollo. Espere ampliación en breve...

LAURA NATHALIA QUINTERO.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.