TOMA DEL PALACIO
JAIME ESTEBAN MORENO
ACCIDENTE AV. MUTIS
ACCIDENTE METRO DE BOGOTÁ
CHAMPIONS LEAGUE
SELECCIÓN COLOMBIA SUB-17
LUIS DÍAZ

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Nuevos videos antes de golpiza en la que murió Jaime Andrés Moreno en Bogotá: cronología del ataque
Lo último

Nuevos videos antes de golpiza en la que murió Jaime Andrés Moreno en Bogotá: cronología del ataque

Noticias Caracol conoció nuevas grabaciones de los segundos previos a la golpiza y del presunto seguimiento que estaban haciendo los implicados al joven estudiante de la Universidad de Los Andes antes de interceptarlo y propinarle varios golpes que causaron su muerte. Conozca los detalles.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 4 de nov, 2025
Revelan nuevos videos
NOTICIAS CARACOL

