En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
JAIME ESTEBAN MORENO
FALABELLA
SHAKIRA
MARÍA JOSÉ ARDILA
GOLAZO DE JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / ¿Quién es el hombre señalado de conducir vehículo implicado en accidente de la avenida Mutis?

¿Quién es el hombre señalado de conducir vehículo implicado en accidente de la avenida Mutis?

El dueño del carro, Edwin Delgado, aseguró en un comunicado que no iba al volante y que el responsable del siniestro sería otro hombre que, según él, presta servicios de lavado y conducción de vehículos.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 3 de nov, 2025
Comparta en:
¿Quién es el hombre señalado de conducir vehículo implicado en accidente de la avenida Mutis?
Delgado relató que el incidente fue el resultado de una serie de hechos ocurridos desde la noche del 30 de octubre. -
Redes sociales

Publicidad

Publicidad

Publicidad