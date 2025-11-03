¿Quién es el hombre señalado de conducir vehículo implicado en accidente de la avenida Mutis?

El accidente ocurrido en la madrugada del 31 de octubre en la Avenida José Celestino Mutis (calle 63) con carrera 98, en Engativá, tomó un nuevo rumbo tras la publicación de un comunicado firmado por Edwin Delgado y Camila Bermúdez, los ocupantes del automóvil involucrado. En el siniestro, dos motociclistas perdieron la vida y tres personas más resultaron heridas después de que un vehículo particular invadiera el carril contrario y terminara volcado. En redes sociales circularon varios videos del hecho que mostraban a una pareja, en el lugar de los hechos, en aparente estado de embriaguez, mientras eran increpados por la comunidad.

Hasta el domingo 2 de noviembre, las únicas versiones conocidas provenían de testigos y de los registros audiovisuales difundidos en plataformas digitales. Sin embargo, la historia dio un giro tras la publicación de un extenso comunicado firmado por Delgado y Bermúdez, en el que el propietario del carro afirma que él no conducía al momento del accidente y responsabiliza a otro hombre, identificado como Rubén Romero.



¿Quién es el hombre señalado de conducir vehículo implicado en el accidente?

En su declaración pública, difundida a través de redes sociales, Delgado relató que el incidente fue el resultado de una serie de hechos ocurridos desde la noche del 30 de octubre, cuando salió con su pareja a participar en una celebración de Halloween. Según dice, ambos consumieron licor y, para evitar manejar en ese estado, contactaron a Rubén Romero, a quien describe como una persona conocida en su entorno por ofrecer servicios de lavado de carros y conducción temporal de vehículos.

De acuerdo con su versión, todo comenzó el 30 de octubre, cuando él y su novia salieron a participar en una caravana de Halloween en su carro. Asegura que consumieron licor durante la noche y, por esa razón, optaron por no conducir de regreso a casa. "Aprovechamos y dijimos: 'Tomémonos algo', así que llamamos al señor Rubén Romero, que es quien me lava el carro y a más de uno le ha manejado el vehículo, él presta ese servicio de manejo de carros, taxis, es muy conocido", se lee en el comunicado.



Asegura además que tiene en su poder videos y registros de cámaras que demostrarían que Romero fue quien los recogió a las 5:54 de la mañana en un bar del occidente de Bogotá. De acuerdo con su versión, las imágenes muestran a tres personas: una mujer que sube al asiento del copiloto, un hombre que se ubica en la parte trasera del carro y otro individuo, con una chaqueta blanca con franjas rojas, que toma el puesto del conductor. Ese último, dice Delgado, sería Rubén Romero.



El dueño del vehículo relató que, tras abordar el carro, se quedó dormido en la parte trasera mientras su novia descansaba en el asiento delantero. Despertó, según cuenta, justo en el momento en que el automóvil perdió el control. "Me desperté cuando el carro ya se estaba volcando. Lo primero que hice fue tratar de sacar a Camila, que había quedado atrapada entre los asientos", explicó.

"Me duele mencionarlo y exponerlo, pero lastimosamente me toca porque están poniendo mi cara, mi imagen. Dicen que yo soy el culpable, que yo soy el asesino y eso no es así", sostiene Delgado en el texto difundido a través de redes sociales.

"Él no estaba ebrio, no estaba con nosotros, él llegó y nos recogió, como se puede ver en todos los videos que están en las redes sociales. Sí, estábamos Camila y yo en estado de embriaguez, pero como pasajeros. Por esa misma razón, el señor Rubén Romero nos llevaba", acotó Delgado.



La versión del dueño de carro implicado en accidente en Avenida Mutis

Delgado afirma que, al salir del vehículo, creyó inicialmente que estaban siendo auxiliados por transeúntes, pero que pronto se dio cuenta de que algunas personas intentaban hurtar sus pertenencias. En medio de la confusión, comenzó a gritar que los estaban robando. También asegura que no vio al conductor después del impacto y que este aprovecharía el caos para huir del lugar, según su versión.

"Camila y yo, como se puede ver, estábamos desorientados, borrachos, aún no sabíamos que lamentablemente ese accidente había cobrado la vida de dos personas y había herido a otras, yo en mi mente pensaba que el accidente nos ocurrió a nosotros, por eso dije que yo llamaría a la aseguradora, ya que pensé que nos habíamos volcado y el conductor huyó".

Los videos grabados por testigos muestran a Delgado y Bermúdez en estado de confusión, mientras varios ciudadanos los señalan como responsables del siniestro. En las imágenes se les observa desorientados y discutiendo con las personas que los rodean. Delgado sostiene que esa exposición les ha causado daños personales y familiares, y que desde entonces han recibido amenazas.



El hombre asegura que nunca intentaron escapar del lugar del accidente

En otro apartado del comunicado, Delgado aclara que ni él ni su pareja huyeron del sitio tras el accidente. Según su relato, fueron atendidos por paramédicos y permanecieron en una ambulancia hasta ser trasladados a la clínica Alcalá. "Ya una vez la Policía llegó al sitio, llegó la ambulancia y estuvimos ahí, nunca nos fuimos, estuvimos en una ambulancia en toda la bomba. La Policía nos entrevistó, dimos nuestra versión de los hechos y estuvimos ahí hasta que nos trasladaron a la clínica Alcalá", explicó el hombre.

"Nunca intentamos escapar después de saber todo lo que aconteció, ni le pusimos trabas a la Policía. El que sí logró escapar fue el conductor. Veo comentarios donde dicen que yo compré a Policías que me dejaron escapar y eso no es así, ellos hicieron su trabajo, vieron las cámaras, tomaron nuestras declaraciones", agregó.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado ni desmentido esa versión. Las pesquisas avanzan para determinar quién conducía el vehículo y bajo qué condiciones ocurrió el siniestro.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co