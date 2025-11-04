En vivo
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Choque entre dos buses del SITP en Bogotá deja 19 heridos: ¿por qué ocurrió el accidente?

Choque entre dos buses del SITP en Bogotá deja 19 heridos: ¿por qué ocurrió el accidente?

Entre los heridos están los dos conductores, de 22 y 23 años, quienes fueron remitidos al hospital de Kennedy. Uno de ellos sufrió un trauma craneoencefálico leve. Noticias Caracol conoció la hipótesis del accidente.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 4 de nov, 2025
Así quedaron los vehículo involucrados en el accidente -
Foto X: PasaenBogota

