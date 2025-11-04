Choque entre dos buses del SITP en Bogotá deja 19 heridos: ¿por qué ocurrió el accidente?

En la mañana de este martes, 4 de noviembre de 2025, se presentó un aparatoso accidente de tránsito en la avenida Boyacá con carrera 36A, sentido sur-norte, entre dos buses del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP). Imágenes compartidas en redes sociales muestran cómo quedó uno de los vehículos por dentro con algunas sillas y vidrios afectados.

Una fuente de la Policía de Tránsito de Bogotá le confirmó a Noticias Caracol que en el siniestro vial resultaron heridas 19 personas, entre ellas 17 pasajeros y los dos conductores de los vehículos.

De acuerdo con el reporte de Tránsito, los hechos sucedieron a las 6:15 de la mañana en el barrio Colmotores, localidad de Tunjuelito.



Los buses del SITP involucrados en el siniestro vial son de placas WHP732 (vehículo 1) y GUZ523 (vehículo 2). Los conductores lesionados son un hombre de 22 años y otro de 23.



Conductor del SITP sufrió trauma craneoencefálico leve

El primer conductor, el joven de 22 años, sufrió un trauma craneoencefálico leve y un síndrome de latigazo, por lo que fue remitido al hospital de Kennedy. Por su parte, el chofer de 23 años padeció un trauma de tórax y otro en el antebrazo izquierdo, así que también fue enviado al hospital de Kennedy.



Los 17 pasajeros heridos fueron enviados a diferentes centros hospitalarios para recibir atención médica.

En cuanto a cómo ocurrió el accidente de Tránsito, el informe conocido por Noticias Caracol reveló la principal hipótesis de lo sucedido e indicó que los vehículos transitaban en sentido norte-sur, cuando el conductor del vehículo 1 se detuvo en el paradero para que pasajeros se bajaran y subieran. En ese momento, según el informe, el chofer del vehículo 2, que circulaba detrás de su compañero, no guardó la distancia de seguridad reglamentaria e impactó por la parte posterior al vehículo 1.



TransMilenio se pronunció sobre choque entre dos SITP

La empresa TransMilenio se pronunció sobre lo sucedido a través de un comunicado: “Con relación al siniestro vial de dos buses de TransMiZonal, TransMilenio S.A. informa que lamentamos el incidente ocurrido en la localidad de Tunjuelito la mañana de este martes 4 de noviembre. Tan pronto fue reportado el hecho, activamos los protocolos”.

Agregó la empresa que, “frente al episodio, es importante reiterar que los buses implicados son propiedad del concesionario Consorcio Suma S.A. TransMilenio S.A. colaborará con las autoridades para esclarecer las causas del siniestro y continuará reforzando las medidas de control y monitoreo para garantizar la seguridad de nuestra comunidad usuaria”.



Cifras de heridos en accidentes de tránsito en Bogotá

De acuerdo con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en lo corrido del año 2025 se han registrado 2.976 personas heridas en accidentes de tránsito en Bogotá, una reducción del 17,65% en comparación con el mismo periodo del año 2024, cuando se registraron 3.614 personas lesionadas.

