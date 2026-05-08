Habla mamá del niño de 2 años que cayó desde un cuarto piso en Bogotá: "Yo no me asomé"

Indignación ha causado en Bogotá el caso del niño de 2 años en la localidad de Suba que cayó desde un cuarto piso y vecinos de la comunidad, afortunadamente, le salvaron la vida. Segundos después de ocurrido el incidente, una mujer se asomó por la terraza de la vivienda y vio cómo la comunidad tenía al pequeño.



Tras el escándalo que se generó en la ciudad, la mamá del niño habló con el medio Alerta y contó su versión sobre cómo ocurrieron los hechos. “Él se salió solito de la casa y gracias a Dios no le pasó nada. Estuvimos en el hospital y todo salió super bien”.

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Agregó la mujer que en el momento cuando su hijo cayó “yo estaba en el baño, la puerta estaba cerrada y él abrió la puerta, pero nunca sentimos que él se salió. Cuando lo vimos fue que él se lanzó de allá y afortunadamente el tío estaba en el primer piso y lo alcanzó a agarrar”.



¿Cómo el niño llegó al cuarto piso?

Sobre cómo el menor llegó al cuarto piso, su mamá mencionó que “nosotros vivimos en el cuarto piso y se salió hacia la azotea. Siempre estoy atenta a él. Solamente entré el baño y de un momento a otro escuché el ruido y era él. No sé cómo hizo para salir”.

En cuanto a la mujer que se asomó cuando el niño de 2 años cayó, la mamá del menor aseguró que no era ella: “Esa es la tía, creo. Es una muchacha chiquita. Es la tía”.



¿Por qué niño en Bogotá quedó colgado del cuarto piso?

Periodistas le preguntaron a la mamá del niño si ella pensaba que había cometido alguna falla que, por fortuna, no terminó en tragedia. La mujer dijo que “no sé cómo explicarlo porque él nunca se había salido así. De seguro, intentó buscar o que estaba llorando, se salió solito porque yo estaba en el baño. Yo lo hacía a él en la sala jugando. Nunca lo castigamos, nunca le pegamos”.



Según la mamá del niño, los vecinos del barrio “empezaron a tirar piedras, botellas, no nos dejaban ni salir ni entrar ni nada. Entonces, no le encuentro explicación. Sí, sí entiendo que se preocuparon por el niño, pero esa no debe ser la reacción porque nosotros no lo hicimos con la intención de que el niño se cayera. ¿Cómo voy a querer que él se caiga de un cuarto piso?



¿Cómo está el niño que quedó colgando de un cuarto piso en Bogotá?

Finalmente, sobre la salud del menor, la mujer mencionó que “él está super bien, no tiene lesión, no le ha dado fiebre, está saturando bien. Todo le salió super bien”.



CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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