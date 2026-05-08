Quedó en video: niño de 2 años cayó desde un cuarto piso en el barrio La Gaitana, en Suba

Un niño de dos años cayó desde un cuarto piso en la noche de este jueves. El menor de edad fue avistado por los vecinos del barrio La Gaitana, en la localidad de Suba. Los habitantes del sector lo vieron colgando desde lo más alto de una vivienda y comenzaron a hacer una improvisada red para evitar que se lastimara.



El Ojo de la Noche de Noticias Caracol reportó sobre el caso del niño de dos años que cayó al vacío en la noche del jueves 7 de mayo. Los habitantes del sector le relataron a este medio cómo fueron los momentos de pánico al ver al menor de edad colgado desde la fachada del edificio. El hecho ocurrió alrededor de las 9:30 de la noche. El niño tuvo algunos golpes en su cabeza al caer, pero no reportan lesiones de gravedad.



¿Qué se sabe del hecho?

"Y cuando la gente empezó a gritar, el niño estaba colgado. El niño empezó a gritar y el niño ya, de la misma fuerza de la cabecita, se lanzó. Se lanzó y ya la mamá se asoma por la terraza", relató una mujer que presenció el angustioso momento. "Yo estuve presente y la señora se asoma por la terraza. En vez de coger al niño, lo que hace es asomarse y deja que el niño se caiga. Esa es la inconformidad de todos nosotros", agregó.



La comunidad, que vio al menor de edad suspendido en la fachada de la terraza, armó una improvisada malla de manos y brazos para amortiguar la caída. "Lo que hicieron fue empezar como a gritar y a golpear la puerta para que alguien saliera y pues cogiera al niño. Nadie les abrió, nadie dijo nada... Ya de tanta gente que vieron que el niño ya estaba muy cansado", dijo otra vecina del sector que le dio su testimonio al Ojo de la Noche.

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A pesar del esfuerzo de todas estas personas, el niño se alcanzó a golpear en su cabeza y fue trasladado hasta un centro médico. "Un menor de dos años cae del cuarto piso de una vivienda después de estar suspendido por varios segundos de la terraza de la misma. La comunidad, al notar esta situación, se concentra frente a la residencia y logra atrapar al menor antes de que impacte contra el suelo. De manera inmediata es trasladado al centro asistencial y, de acuerdo al reporte médico, no presenta ninguna lesión", explicó en unas declaraciones el teniente coronel Javier Cárdenas, oficial de Inspección de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Los habitantes de este sector, aterrados por lo ocurrido, quisieron buscar responsables y por eso se quedaron protestando frente a la casa. "Para mí fue que el niño lo colocaron ahí, porque cuando yo me di cuenta y estaba gritando el señor, fue de la nada. Fue de la nada y es que es un muro tan grande para un niño de dos años... y es que es muy alto, demasiado alto para que el niño hubiera así, se hubiera puesto ahí en la terraza. Ya después de que recogieron el niño, cierran la puerta y aparece una señora como si nada", aseguró otra de las testigos del hecho.



La Policía de la localidad de Suba, y a través de Infancia y Adolescencia, contactaron al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), quienes asumieron el caso y ahora investigan el grave descuido que por poco cobra la vida del niño de dos años.

