Hija mayor de Yeison Jiménez publicó imagen del altar donde reposan cenizas del cantante

El fallecimiento de Yeison Jiménez, ocurrido el pasado 10 de enero tras un accidente aéreo en Paipa, Boyacá, continúa generando reacciones y preguntas entre sus seguidores. En medio de los múltiples homenajes que se han realizado desde entonces, uno de los temas que más curiosidad ha despertado es el destino final de las cenizas del intérprete de música popular.

En los últimos días, surgieron preguntas en redes sociales sobre el lugar en el que reposan actualmente las cenizas del intérprete, luego de que su esposa, Sonia Restrepo, fuera vista portándolas durante un homenaje realizado en Manzanares, Caldas, municipio donde nació Jiménez. Esa imagen despertó comentarios y especulaciones entre fanáticos que querían saber cuál sería el destino final de los restos del cantante.



Hija de Yeison Jiménez mostró altar donde están cenizas del cantante

La respuesta llegó a través de Camila Jiménez, hija mayor del artista, quien publicó una fotografía en sus historias de Instagram. En la imagen se observa un pequeño altar ubicado dentro de la vivienda familiar, dispuesto como un espacio de recogimiento. El lugar está decorado con flores, velas blancas y una imagen religiosa, y en el centro se encuentran las cenizas de Yeison Jiménez, identificadas con sus iniciales.



La joven, de 15 años, acompañó la publicación con las letras "Y&C", un mensaje breve que fue interpretado por seguidores como una referencia al lazo que mantenía con su padre. La imagen generó múltiples reacciones de apoyo y mensajes de solidaridad dirigidos tanto a ella como al resto de la familia.

Días antes, también se conocieron registros del traslado simbólico de las cenizas del artista hasta la finca que el cantante poseía en Fusagasugá, Cundinamarca. Durante ese recorrido, varios de los caballos que pertenecieron a Jiménez acompañaron el trayecto, en un gesto que llamó la atención por el significado que tenía para el artista, quien era un reconocido amante de estos animales.

Yeison Jiménez fue cremado el 13 de enero, en una ceremonia privada organizada por su familia, un día antes del homenaje público que se realizó en el Movistar Arena de Bogotá. En ese evento participaron varios exponentes de la música popular colombiana, quienes interpretaron sus canciones y dedicaron mensajes a sus familiares.

Además, está previsto que el próximo 31 de enero se lleve a cabo un concierto homenaje en el estadio El Campín, evento que el propio artista había planeado antes de su fallecimiento. La fecha fue adelantada por decisión de la familia, y contará con la participación de varios artistas del género. Yeison Jiménez dejó tres hijos: Camila, Thaliana y Santiago.

