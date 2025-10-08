En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
PACTO HISTÓRICO
INPEC
VIRGINIA VALLEJO
NIÑA EN BOGOTÁ
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Histórico avance para recuperar el río Bogotá tras nueva decisión: ¿cuándo quedaría descontaminado?

Histórico avance para recuperar el río Bogotá tras nueva decisión: ¿cuándo quedaría descontaminado?

El Acueducto de Bogotá dio un nuevo paso en el proyecto de construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Canoas (PTAR Canoas) tras recibir un millonario préstamo por parte de la banca internacional.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 8 de oct, 2025
Comparta en:
Río Bogotá.jpg
El proceso será largo, pero se espera que con este proyecto se reduzca en gran medida el nivel de contaminación del cuerpo de agua. -
Foto: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Publicidad

Publicidad

Publicidad