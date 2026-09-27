Hombre con prendas de la UAESP habría participado de robo en Bogotá: la entidad se pronunció

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) se pronunció luego de que se hiciera viral un video en el que se ve a un sujeto usando prendas de la entidad e involucrado en un robo, en el sur de Bogotá. El hombre que se veía en las imágenes manejaba un bicitaxi y se encaramó en el andén para, al parecer, ayudar a una mujer que estaba cometiendo un hurto. (Lea también: Video | Robo armado en restaurante de Usaquén, Bogotá: mujer fue asaltada a plena luz del día)



En el video se visualiza a la presunta ladrona forcejeando con una persona que está en el piso. El bicitaxista toma el morral de la víctima y lo avienta al aire. Cuando un motociclista intenta ayudar, el sujeto saca un machete del techo de su vehículo y lo amenaza, obligando al ciudadano a retroceder. Su cómplice, la mujer, empieza la huida, pero la intercepta otro hombre. Al ver esto, el hombre con la chaqueta de la UAESP vuelve a usar el arma para asustarlo. La señalada delincuente, al parecer, obtiene lo que buscaba y luego se sube al bicitaxi con su compinche.

VAMOS A DAR CON EL PARADERO DE ESTE CRIMINAL 😡🤬😡🤬 pic.twitter.com/y0wW23sjUW — 𝗪𝗜𝗟𝗦𝗢𝗡 𝗦𝗨𝗔𝗭𝗔 (@Wilson_Suaza_) September 27, 2026

El pronunciamiento de la UAESP

A través de un comunicado, la entidad se refirió a los hechos denunciados en la avenida carrera 6B con calle 4 Sur. Aclara “que la chaqueta portada por el individuo corresponde a una indumentaria antigua. Dicha prenda no cuenta con la identificación de una organización de recicladores habilitada ni acredita vinculación actual con la entidad, lo que dificulta la trazabilidad inmediata del sujeto a través del censo gremial”.

Asimismo, expresa su “condena y rechaza de manera enfática cualquier acto de violencia, delincuencia o agresión que atente contra la seguridad, integridad y tranquilidad de los ciudadanos en Bogotá”, resaltando “la dignificación de la labor del verdadero reciclador de oficio, cuyo trabajo honesto y ambiental no debe verse estigmatizado por conductas delictivas aisladas” y reitera “nuestro respeto por la labor de las y los recicladores de oficio”, por lo que insiste en “no estigmatizar su trabajo por conductas individuales”. (Lea también: Decían revisar cámaras de seguridad para robar casas: capturan falsos agentes de la SIJIN en Bogotá)



Señaló que, “desde el momento en que se conoció el material audiovisual difundido en plataformas digitales, la entidad activó los canales de articulación con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, Alcaldías Locales y la Policía Metropolitana de Bogotá. Actualmente, se adelantan labores conjuntas para lograr la plena identificación, ubicación y judicialización de los presuntos responsables”. Además, invitó “a la comunidad a suministrar cualquier información que conduzca a dar con el paradero del involucrado comunicándose a la Línea 123, bajo absoluta reserva”.



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