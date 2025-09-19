En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
TERREMOTO EN RUSIA
NIÑO ASESINADO EN MEDELLÍN
METRO DE BOGOTÁ
JIMMY KIMMEL
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / “Empezó a amenazarme”: hombre condenado por crimen de su hermano rompió el silencio desde la cárcel

“Empezó a amenazarme”: hombre condenado por crimen de su hermano rompió el silencio desde la cárcel

Desde prisión, Benedicto Castiblanco, hombre condenado por el asesinato de su hermano en Bogotá, habló sobre el crimen y reveló tensiones familiares de varios años atrás.

Por: Johanna Andrea Jaime Molina
Actualizado: 19 de sept, 2025
Comparta en:
Thumbnail

Publicidad

Publicidad

Publicidad