Hombre desapareció tras salir de su vivienda en Bosa: su familia pide ayuda para encontrarlo

La desaparición de Joaquín Humberto Sánchez, de 51 años, mantiene en vilo a su familia, que completa cerca de dos semanas sin noticias sobre su paradero. El caso, reportado ante las autoridades, se suma a las preocupaciones por personas desaparecidas en la capital del país, mientras sus allegados insisten en que no han recibido información concreta que permita ubicarlo.



De acuerdo con el cartel de búsqueda difundido por la Policía, el hombre fue visto por última vez el pasado 17 de marzo de 2026, aproximadamente a las 4:00 a.m., cuando salió del conjunto residencial donde vivía, ubicado en el barrio Parques de Bogotá, en la localidad de Bosa. Desde ese momento, no se ha vuelto a tener contacto con él.

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De acuerdo con la información oficial, Sánchez mide 1.62 metros, tiene contextura mediana, tez blanca, ojos azules y cabello corto canoso. Al momento de su desaparición, vestía una chaqueta naranja, cachucha de cuero color café, saco multicolor, tenis grises, jean azul, gorra negra, llevaba puesto un tapabocas debido a que padece una enfermedad pulmonar.



El último rastro de Joaquín Humberto Sánchez

Su familia ha reconstruido las últimas horas previas a su desaparición. Según relató su hermana, Sandra, en conversación con Noticias Caracol, el señor había estado internado en un centro médico durante varios días antes de regresar a casa. “Él había estado hospitalizado durante 12 días, salió del hospital el viernes 13. Su esposa le había dicho que había que recuperarse un poco para poder ir a la finca”, explicó.

Sin embargo, al parecer, Joaquín decidió salir por su cuenta en la madrugada del 17 de marzo. “Mi cuñada trabaja en TransMilenio y ese día salió a las 3:00 a.m. del apartamento. Él quedó con el hijastro, que estaba en teletrabajo. El joven nos contó que al rato mi hermano se levantó, se organizó, le dijo algo, pero por el trasnocho no entendió bien. Recuerda que le dejó un mensaje para la mamá y mencionó las matas”, relató Sandra.



La familiar también indicó que, antes de irse, Sánchez se despidió con una frase sencilla que hoy cobra relevancia: “Se despidió y le dijo ‘nos vemos ahora’”.



Respecto a su destino, la familia es que el hombre habría intentado desplazarse hacia una finca ubicada en Peña Negra, Cundinamarca ubicada aproximadamente a dos horas de Bogotá. “Creemos que iba para la finca”, afirmó su hermana. No obstante, esa posibilidad fue descartada parcialmente luego de que un familiar se desplazara al lugar. “El jueves muy temprano fue el hijo de mi cuñada a la finca, pero allá no estaba y los vecinos manifestaron no haberlo visto”, añadió.

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Las comunicaciones con Sánchez se perdieron desde la madrugada del mismo día. “A las 4:34 a.m. le escribí para decirle que si nos podíamos ver temprano para entregarle unos medicamentos. El mensaje no le llegó. Luego lo llamé en repetidas ocasiones y el teléfono se iba a buzón”, contó Sandra.

Horas más tarde, al notar su ausencia, la familia comenzó a preocuparse. “Mi cuñada llegó a la 1:00 p.m. al apartamento y me respondió: ‘Mira que se me voló, quedó acá y no está’. Su hijo le dijo: ‘Mami, Humberto salió al rato que usted se fue’”, recordó.

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“Y desde ese entonces no sabemos nada”, enfatizó la familiar, quien además aseguró que no han detectado movimientos inusuales en cuentas o comunicaciones del desaparecido.



Un llamado a las autoridades y a la ciudadanía

El caso ya fue puesto en conocimiento de las autoridades. Según explicó Sandra, “el jueves 19 se hizo el reporte ante Medicina Legal y el día 20 se hizo la denuncia en la SIJIN, en Paloquemao”.

No obstante, el proceso ha avanzado con lentitud. “Fui el viernes a preguntar y me dijeron que aún no habían asignado un fiscal”, indicó, aunque posteriormente le confirmaron que el caso ya cuenta con uno.

Pese a las gestiones, la familia asegura no haber recibido avances significativos. “Absolutamente nada”, afirmó Sandra al referirse a la información entregada por las autoridades.

En medio de la incertidumbre, los allegados de Sánchez hacen un llamado urgente. “Son 13 días de intensa búsqueda, tocando puertas por todo lado y no hemos tenido resultado positivo”, expresó su hermana. Además, subrayan la importancia de encontrarlo pronto debido a su estado de salud: “Requiere de sus medicinas y seguimiento médico, ya que tiene una enfermedad pulmonar”.

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Finalmente, la familia pide apoyo ciudadano para dar con su paradero. “Si alguien lo ha visto o sabe de su paradero, por favor avisar”, insistieron, reiterando su llamado a las autoridades para fortalecer la búsqueda: “Pedirle a las autoridades que nos ayuden para dar con su paradero y saber qué pasó”.

Mientras tanto, la incertidumbre continúa y la espera se prolonga para quienes aún confían en encontrarlo y verlo llegar a casa.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co