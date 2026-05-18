Capturan a 2 personas tras hallazgo de auto vinculado a caso Yulixa Toloza: ¿por qué las detuvieron?

La investigación por la desaparición de Yulixa Toloza dio un nuevo giro luego de que las autoridades encontraran en Cúcuta el vehículo en el que fue trasladada la mujer tras someterse a un procedimiento estético en el sur de Bogotá. El hallazgo del automóvil llevó a la captura de dos personas de nacionalidad extranjera que ahora son clave dentro del proceso judicial.



El vehículo Chevrolet negro de placas UCQ 340 fue ubicado en un sector residencial de la capital de Norte de Santander y actualmente permanece bajo custodia de la Policía Judicial mientras avanzan las inspecciones forenses y los análisis técnicos relacionados con el caso.

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Las capturas se produjeron en medio de las diligencias adelantadas por investigadores de la Sijín e inteligencia de la Policía, quienes trabajan para establecer qué ocurrió con Yulixa Toloza, desaparecida desde hace seis días.

¿Por qué fueron detenidas las dos personas?

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, las dos personas detenidas serían consideradas fundamentales dentro de la investigación que se adelanta por la desaparición de la mujer, pues se encontraban conduciendo el vehículo.



Según las primeras hipótesis del caso, los capturados podrían enfrentar judicialización por presuntos delitos relacionados con ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio y desaparición forzada.



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De acuerdo con la legislación colombiana, el delito relacionado con ocultar, alterar o destruir evidencia para impedir que sea utilizada dentro de una investigación judicial puede acarrear penas de entre 4 y 12 años de prisión, además de multas que van desde 200 hasta 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.



Por otro lado, el delito de desaparición forzada contempla condenas mucho más severas en Colombia, con penas que oscilan entre 320 y 540 meses de prisión, es decir, aproximadamente entre 26 y 45 años de cárcel.

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No obstante, existen agravantes que pueden modificar las penas dependiendo de las circunstancias del caso y del grado de participación de cada implicado. Además, las condenas no necesariamente se suman de manera automática por cada delito imputado, ya que eso dependerá de las decisiones judiciales y del avance del proceso.

Las autoridades también aclararon que estas personas no corresponden a los dos hombres que inicialmente aparecían en los videos sacando a Yulixa del centro estético en Bogotá. Sin embargo, sí estarían relacionadas con el manejo y movilización del vehículo durante parte del recorrido investigado.

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Se espera que hacia las 6:00 de la tarde, una vez se cumplan las 36 horas legales tras su captura, un juez defina la situación judicial de ambos detenidos.

El carro se convirtió en pieza clave del caso

El automóvil encontrado en Cúcuta es considerado una de las pruebas más importantes dentro de la investigación.

En las instalaciones de la Sijín se realizan diferentes pruebas de exploración lofoscópica y análisis forenses para intentar encontrar elementos que permitan esclarecer lo ocurrido con Yulixa Toloza.

Los investigadores buscan rastros biológicos y evidencias como ADN, cabellos o fluidos corporales que puedan aportar información sobre los movimientos realizados dentro del vehículo.

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Además, las autoridades intentan establecer si las otras dos personas que inicialmente eran buscadas habrían cruzado la frontera y podrían encontrarse actualmente en territorio venezolano.

El dueño del vehículo se presentó ante las autoridades y, tras entregar su declaración, los investigadores no encontraron hasta el momento elementos que lo vinculen con la desaparición, el caso o la conducción del automóvil durante esa noche.

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El último rastro de Yulixa

Imágenes conocidas por Noticias Caracol muestran cómo dos hombres sacan a la mujer del centro estético donde fue intervenida y la trasladan hacia el vehículo negro de placas UCQ 340.

En los videos se observa que Yulixa no podía sostenerse por sí sola mientras era llevada por los hombres. Otra grabación muestra incluso el momento en que la mujer cae al piso y varias personas intentan levantarla para subirla a una camilla.

Las autoridades establecieron que el vehículo salió de Bogotá por el peaje Andes hacia la 1:51 de la madrugada del jueves. Minutos después volvió a aparecer en otro registro, esta vez en el peaje El Roble, entre Sesquilé y Gachancipá, a las 2:14 de la mañana.

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Sin embargo, todavía existe un vacío de varias horas que sigue siendo uno de los principales interrogantes de la investigación.

El centro estético fue sellado

La desaparición de Yulixa también llevó a que las autoridades inspeccionaran el centro estético donde fue realizado el procedimiento.

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De acuerdo con la información conocida hasta ahora, el establecimiento fue sellado luego de verificarse que no contaba con los permisos necesarios para realizar procedimientos invasivos.

Además, en medio de las diligencias, bomberos rescataron a otra mujer que también había sido intervenida en el lugar y que, según se conoció, habría quedado abandonada dentro del establecimiento.

Mientras tanto, familiares y amigos de Yulixa continúan realizando búsquedas en zonas periféricas de Bogotá, especialmente en sectores cercanos al río Tunjuelo y localidades como Usme, Ciudad Bolívar y Bosa.

“Es imposible que Yulixa siga desaparecida sabiendo que ya hay mucha información”, expresó una de sus allegadas mientras continúa el clamor por respuestas sobre el paradero de la mujer.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co