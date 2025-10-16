Hombre en Bogotá vivió 19 horas de terror durante paseo millonario en taxi: lo mantuvieron drogado

Lo que parecía una noche de celebración en la Zona T de Bogotá se convirtió en una pesadilla para un ciudadano que, tras salir de un bar, fue víctima de un violento paseo millonario. La Secretaría Distrital de Seguridad y la Policía Metropolitana de Bogotá anunciaron la captura en flagrancia de tres delincuentes dedicados a esta modalidad de hurto, quienes le robaron 40 millones de pesos.

La víctima abordó un taxi para dirigirse a su residencia, pero en el trayecto fue sometida, al parecer, con sustancias tóxicas y despojada de sus pertenencias. La rápida reacción de su familia, que denunció el hecho a través de la Línea 165, permitió activar un operativo del Gaula de la Policía en Bogotá para localizarlo.

La investigación reveló que el hombre fue retenido durante cerca de 19 horas en una vivienda en Suba. Allí, bajo los efectos de las sustancias a las que lo sometieron durante todo el tiempo que estuvo secuestrado, los delincuentes lograron obtener información de sus cuentas bancarias, realizando retiros y transferencias millonarias.



Aunque intentaron huir, los criminales fueron interceptados y capturados por las autoridades.

“Este delito antes se clasificaba como hurto agravado en la ciudad y dada su gravedad y la facilidad con la que los delincuentes enfrentaban ante la justicia un comportamiento tan absolutamente criminal y violento como quitarle la libertad a alguien, la Policía Metropolitana y la Fiscalía General han hecho un trabajo importante en lograr caracterizar estos comportamientos criminales como secuestros extorsivos. Por esta razón buscaremos con la Fiscalía que estos criminales se enfrenten a la máxima pena que permita la ley”, aseguró el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo.



A los capturados se les atribuyen al menos diez hurtos bajo esta modalidad. Además, presentan anotaciones por homicidio y hurto calificado y agravado. Durante el procedimiento fueron incautados tres celulares, dinero en efectivo y se inmovilizó el taxi utilizado para cometer los delitos.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, en lo corrido del año 2025, las autoridades han realizado 96 capturas por secuestro y han resuelto el 92% de los casos denunciados. La Secretaría de Seguridad y la Policía reiteran el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho delictivo a través de las líneas 123 y 165 del GAULA.

