Hombre en Bogotá vivió 19 horas de terror durante paseo millonario en taxi: lo mantuvieron drogado

En una casa de Suba estuvo secuestrada la víctima durante casi un día. Sin embargo, la rápida acción del Gaula de la Policía permitió su recuperación y la captura de lo señalados delincuentes.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 16 de oct, 2025
Se robaron 40 millones de pesos -
Foto: Secretaría de Seguridad de Bogotá

