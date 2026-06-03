Hombre terminó capturado por robo de celular y no fue el que lo hurtó: ¿por qué lo detuvieron?

Un hombre de 24 años fue capturado por las autoridades en Bogotá luego de que un teléfono celular reportado como robado fuera encontrado dentro de la camioneta que conducía. Así lo informó la Policía Nacional luego de realizar labores de patrullaje en la localidad de Teusaquillo y ser alertados por la comunidad sobre un caso de robo ocurrido momentos antes en el sector.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, una joven de 19 años fue víctima del hurto de su celular mediante la modalidad conocida como raponazo. Tras el hecho, la afectada acudió de inmediato a los policías que se encontraban patrullando la zona y les suministró detalles sobre lo sucedido.

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)



Según el relato de la víctima, luego del robo logró observar parte de la ruta seguida por el responsable. Indicó que, pocos metros después de cometer el hurto, el presunto delincuente habría entregado el celular a otra persona que se movilizaba en una camioneta. Esta información permitió a los uniformados obtener una primera línea de investigación para intentar recuperar el dispositivo.



GPS permitió ubicar el vehículo donde estaba escondido el dispositivo

Tras conocer lo sucedido, la Policía activó de inmediato un plan candado con el propósito de evitar la fuga de los posibles implicados. Paralelamente, se realizó el seguimiento de la señal GPS emitida por el celular hurtado, herramienta que permitió determinar la ubicación aproximada del dispositivo en tiempo real.



Con los datos obtenidos, varias patrullas iniciaron la búsqueda del vehículo señalado por la víctima. Minutos después, los uniformados lograron ubicar una camioneta que coincidía con las características entregadas durante la denuncia. La interceptación se realizó a la altura de la calle 80 con carrera 24, donde los policías procedieron a detener el automotor para verificar la información y adelantar un procedimiento de registro.

Publicidad

Según el informe preliminar, el dispositivo estaba oculto en el interior de la guantera de la camioneta.



Hombre de 24 años fue capturado y puesto a disposición de la Fiscalía

Una vez recuperado el equipo móvil y verificadas sus características, las autoridades procedieron con la captura del conductor del vehículo, un hombre de 24 años de edad. El detenido fue informado sobre sus derechos y posteriormente trasladado para ser puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que asumirá el proceso judicial correspondiente para determinar su posible responsabilidad en los hechos investigados.

Según la información del caso, el teléfono fue rastreado mediante GPS y localizado dentro de esta camioneta en la que se movilizaba este hombre, lo que llevó a su detención por parte de las autoridades. Sin embargo, la investigación apunta a que el robo inicial habría sido cometido por otra persona, quien presuntamente entregó el equipo a este segundo implicado

Publicidad

Entretanto, el teléfono celular fue recuperado y podrá ser entregado nuevamente a su propietaria, quien colaboró con las autoridades aportando detalles que facilitaron la rápida reacción policial. Según cifras entregadas por la institución, "se ha logrado una reducción del 5% en el hurto de celulares con 856 casos menos en comparación al 2025 y recuperado más de 1.611 dispositivos móviles".

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co