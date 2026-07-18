El rol de los dos acusados por la Fiscalía en crimen de Yulixa Toloza: habla abogado de la familia

Alrededor de dos meses después de que se reportara la desaparición y posterior muerte de Yulixa Toloza, tras someterse a un procedimiento estético en el sur de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación radicó formalmente el escrito de acusación y llamó a juicio a dos de los implicados en el caso. El abogado de la familia de la mujer de 52 años habló con Noticias Caracol en vivo sobre el rol de estos sujetos y sobre cómo avanza la investigación del crimen.

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Los acusados son Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado, quienes deben responder en el juicio por los delitos de favorecimiento agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio. Estos sujetos, tras ser capturados en mayo en la ciudad de Cúcuta (Norte de Santander), no habían aceptado los cargos imputados por la Fiscalía.

En este caso se tienen otras personas involucradas, por ejemplo, María Fernanda Delgado, quien es la propietaria del centro estético Beauty Láser M.L. También su pareja Edinson José Torres, quien presuntamente administraba del establecimiento, y Eduardo David Ramos, señalado de participar en el procedimiento. Estas tres personas están bajo custodia en territorio venezolano. Por otro lado, las autoridades siguen tras la pista de un hombre identificado como Leo, quien habría sido el anestesiólogo que participó en el procedimiento.



El rol de los dos acusados en el caso de Yulixa Toloza

Según la investigación de la Fiscalía, estas personas viajaron desde Venezuela hasta Cúcuta, en la frontera, para lograr recuperar y posteriormente ocultar el vehículo donde habría sido trasladado el cuerpo de la mujer, quien fue hallada sin vida en el municipio de Apulo, Cundinamarca. El abogado de la familia de la víctima, Juan Camilo Caicedo, aseguró: "El vehículo sale de la clínica en donde estaba Yulixa y va hasta Apulo, donde se deshacen del cuerpo. Posteriormente, llevan ese vehículo hasta la ciudad de Cúcuta y comisionan a estos dos ciudadanos extranjeros para que se deshagan de él".



El abogado añadió que, como no aceptaron los cargos cuando fueron imputados, ahora, en el juicio, no podrían acceder a la misma rebaja de pena. "Antes podían aceptar cargos con una rebaja de la mitad de hasta el 50%. Ahora la rebaja solamente puede ser de la tercera parte, para que ellos puedan hacer un proceso de negociación con la Fiscalía y obtener un preacuerdo (...) Teniendo en cuenta la naturaleza de estos dos delitos, las penas las terminan tasando los jueces de acuerdo con metodologías muy decantadas, pero podemos hablar de penas que parten los 6 o 7 años", dijo.



Sobre las tres personas que fueron detenidas en Venezuela, el apoderado de la víctima aseguró: "Venezuela tiene una prohibición de extradición de ciudadanos nacionales, prohibición que es constitucional. Por lo tanto, es difícil que vengan a Colombia. Sin embargo, la familia de Yulixa ha solicitado que se aplique el Tratado Bolivariano de 1910, tratado multilateral, del cual hacen parte Colombia y Venezuela como firmantes, y estas personas sean traídas a Colombia y puedan ser juzgadas. En todo caso, de no ser juzgadas en Colombia, deberán ser juzgadas en Venezuela, porque el crimen de Yulixa bajo ninguna circunstancia se debe quedar impune".

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Finalmente, Caicedo calificó el crimen como "infame", e hizo un llamado a que los procedimientos estéticos se realicen de manera adecuada. "La dejaron agonizar y posteriormente se deshicieron de su cuerpo para tratar de librar su responsabilidad de estos hechos, en un acto que es absolutamente infame, y que bajo ninguna circunstancia se puede quedar impune. Este caso debe servir para enviar una señal de que este tipo de cirugías, y todas las cirugías, deben llevarse a cabo de manera adecuada", aseguró.

LAURA VALENTINA MERCADO

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