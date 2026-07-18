Extranjero acusado falsamente por abuso infantil en el norte de Bogotá rompe el silencio

Grant Gail es el nombre del ciudadano estadounidense que fue señalado falsamente de abusar sexualmente de uno de los tres niños colombianos que estaba en proceso de adoptar junto a su esposa. A pesar del muy incómodo episodio, aseguró que nunca contempló desistir de la adopción, pese al episodio que casi termina con su linchamiento en el norte de Bogotá. Gail rompió el silencio y dio una entrevista a un medio de comunicación colombiano para contar cómo vivió este hecho.

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En diálogo con Semana, Gail relató por primera vez cómo vivió los hechos ocurridos en junio de este año, cuando una confusión generó una falsa acusación en su contra, desencadenando una multitud que intentó agredirlo y una investigación que posteriormente concluyó que no existía ningún abuso sexual. El estadounidense explicó que él y su esposa iniciaron el proceso de adopción en 2024. “Queríamos ofrecerle una vida mejor a un niño que, de otra manera, habría sido olvidado”, explicó. En su búsqueda encontraron a los tres hermanitos que ahora serán sus hijos. Tras superar evaluaciones psicológicas, capacitaciones y los requisitos exigidos por las autoridades, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) aprobó la adopción en abril de 2026.

Según contó al medio citado, el incidente ocurrió apenas cinco días después de conocer personalmente a los menores. Ese día, uno de los niños sufrió un episodio de alteración emocional tras una discusión con su hermano por un juguete. El menor tiene problemas de conducta, por lo que los padres adoptivos pasaron por capacitaciones para poder manejar esta clase de situaciones de manera amable.



“Ese día le habíamos comprado un carro de juguete nuevo a nuestro hijo del medio. Mientras preparábamos el almuerzo, nuestro hijo menor comenzó a jugar con el auto nuevo y, como suele suceder entre hermanos, se desató una discusión entre los dos. Mi esposa intervino para tratar de calmarnos, lo que hizo que nuestro hijo se enojara aún más y se resistiera a que le dijeran que no discutiera. Comenzó a tirar los muebles y vi que mi esposa necesitaba ayuda, así que me ofrecí a llevarlo al balcón para ayudarlo a calmarse”, recordó.



Gail aseguró que decidió llevarlo al balcón del apartamento para tranquilizarlo siguiendo los métodos de crianza basados en el modelo de Intervención Relacional Basada en la Confianza (TBRI), en los que fue capacitado durante el proceso de adopción. Mientras intentaba calmar al menor con palabras y contacto físico, una mujer comenzó a gritar desde otro edificio y alertó a otros vecinos, quienes interpretaron erróneamente la escena como un caso de abuso sexual. Gail, sin entender mucho pero preocupado por la seguridad del niño, entró con él a la vivienda de nuevo. Minutos después, varios hombres intentaron ingresar por la fuerza al apartamento y una multitud se reunió en el lugar.

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Gail afirmó que la situación escaló rápidamente hasta el punto de que tuvo que ser evacuado bajo un fuerte dispositivo de seguridad de la Policía Nacional para evitar que fuera agredido. En la entrevista, el ciudadano estadounidense agradeció la actuación de los uniformados y aseguró que su intervención fue determinante para proteger su vida y garantizar el debido proceso. También relató que, durante las primeras horas, él y su esposa permanecieron confundidos porque no entendían el idioma ni recibieron explicaciones claras sobre lo que ocurría, mientras eran separados de los niños durante la intervención de las autoridades.

“Recibí un mensaje de texto de mi esposa diciendo que había una multitud reunida abajo, coreando y gritándole, mientras a ella y a los niños los llevaban a la ambulancia. Me enojé cuando me enteré de que esas mismas personas que habían estado tan preocupadas por los niños eran las que sacudían la ambulancia mientras mi esposa y mis hijos estaban adentro”, confesó. Miedo, confusión y enojo eran los sentimientos que brotaban de él. En él queda marcado el recuerdo de su esposa intentando hacerse ver serena ante los hijos que habían adoptado, aunque ellos estaban reflejando el miedo en sus ojos.

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Gail se enteró de que la falsa acusación llegó hasta Estados Unidos. “Me preocupé por mi seguridad y la de mi familia”. De acuerdo con Gail, la falsa acusación fue desvirtuada poco tiempo después gracias a las primeras verificaciones realizadas por la Policía Nacional, así como a los testimonios de los propios menores, quienes explicaron lo sucedido en el balcón. Sin embargo, aseguró que las amenazas continuaron incluso después de que se estableciera que no había existido ningún delito. Pese al impacto emocional que dejó el caso, Gail aseguró que ni él ni su esposa consideraron abandonar la adopción. “Lo que nunca sentí fue el deseo de detener el proceso de adopción y regresar a casa sin mis hijos”, aseguró Gail.

"Hemos amado a estos niños desde 2024 y nuestro compromiso con ellos es ahora más fuerte que nunca", afirmó durante la conversación con el medio, en la que explicó que la adopción ya fue culminada y que la familia espera comenzar una nueva etapa en Estados Unidos. “Estos sucesos permanecerán en su subconsciente por el resto de sus vidas. Lo que debería haber sido el momento más feliz de nuestra nueva familia se convirtió en un trauma adicional para todos nosotros. Lo noto más en mi hija mayor, ya que tiene la edad suficiente para entender lo que pasó”.

El ciudadano manifestó que su mayor deseo es que los tres niños mantengan el vínculo con Colombia y con sus raíces, y que el episodio ocurrido en Bogotá no sea el recuerdo que marque su relación con el país donde nacieron. Pero también esperan brindarles la oportunidad para “crecer, prosperar y convertirse en adultos exitosos”.

María Paula Rodríguez Rozo

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