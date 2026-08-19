ICA en Bogotá 2026: se acerca plazo límite del tercer bimestre para declarar y pagar el impuesto

Contribuyentes del impuesto de Industria y Comercio (ICA) en Bogotá tienen hasta este viernes 21 de agosto para declarar y pagar la obligación correspondiente a mayo y junio de 2026. El periodo que debe reportarse comprende los meses de mayo y junio y la fecha hace parte del calendario tributario de Bogotá para los contribuyentes que tienen la obligación de presentar sus declaraciones de manera bimestral. La Secretaría Distrital de Hacienda recomendó verificar con anticipación la información disponible en la Oficina Virtual y no esperar hasta el último día para realizar el procedimiento.

Quienes no cumplan con la obligación dentro de los tiempos establecidos pueden quedar sujetos al pago de sanciones e intereses, de acuerdo con las normas tributarias vigentes. "Invitamos a empresarios, comerciantes, profesionales y prestadores de servicios a cumplir oportunamente con esta obligación. Declarar y pagar dentro del plazo evita sanciones e intereses y permite que Bogotá siga contando con recursos para financiar oportunidades para los jóvenes de nuestra ciudad", indicó el director de Impuestos de la Secretaría Distrital de Hacienda (SDH), Pablo Verástegui.



¿Quiénes deben declarar y pagar el ICA?

El impuesto de Industria y Comercio se aplica a quienes realizan actividades industriales, comerciales o de servicios dentro de Bogotá, de acuerdo con las condiciones establecidas por la normativa tributaria distrital. El ICA representa una de las principales fuentes de ingresos tributarios de Bogotá. Según las cifras entregadas por la Secretaría Distrital de Hacienda, con corte al 11 de agosto de 2026, la ciudad había recaudado $4,7 billones por este concepto. La cifra corresponde al 58,6% de la meta de recaudo establecida para todo el año, que asciende a $8 billones.



El vencimiento del 21 de agosto no significa que termine el calendario del ICA para 2026. Una vez finalice este periodo, todavía quedarán tres bimestres por declarar y pagar durante el resto del año, que corresponden a las siguientes fechas.



4 bimestre 09 de octubre de 2026 5 bimestre 11 de diciembre de 2026 6 bimestre 12 de febrero de 2027

De acuerdo con la información de Hacienda Bogotá, cerca de 26.615 contribuyentes bimestrales de ICA todavía tienen vencimientos pendientes en 2026. La entidad también recordó que durante el proceso de pago, los contribuyentes también tienen la posibilidad de realizar un aporte voluntario equivalente al 3%, 5% o 10%, quienes tendrán la oportunidad de recibir una tarjeta conmemorativa del Metro de Bogotá que incluye un viaje gratuito.



Nuevas alternativas para pagar impuestos en Bogotá

Con el fin de facilitar el cumplimiento tributario, la Secretaría Distrital de Hacienda (SDH) amplió los canales disponibles para realizar el pago de los impuestos. Las opciones incluyen medios digitales y atención presencial en puntos específicos de la ciudad.



Entre las nuevas alternativas se encuentran las billeteras digitales Daviplata y Dale , que permiten efectuar el pago desde el celular, evitando filas y desplazamientos.

, que permiten efectuar el pago desde el celular, evitando filas y desplazamientos. Además, se habilitó un servicio de ventanilla extendida del Banco de Bogotá en varios puntos de atención especializada: en la Calle 114 con Avenida 19, en el Centro Comercial Plaza de las Américas y en el SuperCADE CAD de la 30. En estos lugares se pueden pagar los ocho impuestos distritales, incluso los correspondientes a años anteriores, con efectivo o con tarjeta débito o crédito (Mastercard y Visa) de cualquier entidad bancaria.

incluso los correspondientes a años anteriores, con efectivo o con tarjeta débito o crédito (Mastercard y Visa) de cualquier entidad bancaria. Las facturas para los impuestos de predial y vehículos también se encuentran disponibles en línea, a través del botón "Pagos Bogotá" en el sitio web de la SDH.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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