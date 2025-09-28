En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
VISA DE PETRO
FALSA CAPITANA INFILTRADA
PACTO HISTÓRICO
HOTEL EN SAN ANDRÉS
ENTREVISTA MARLOS MORENO
MILLONARIOS
JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Idiger reveló razones que causaron cancelación del concierto de Kendrick Lamar en Vive Claro, Bogotá

Idiger reveló razones que causaron cancelación del concierto de Kendrick Lamar en Vive Claro, Bogotá

La entidad se pronunció y confirmó cuáles fueron las condiciones del Vive Claro que llevaron a la cancelación del concierto de Kendrick Lamar en Bogotá.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 28 de sept, 2025
Comparta en:
Reportan demoras en concierto de Kendrick Lamar Ca7riel y Paco amoroso en Vive Claro Bogotá
Asistentes dicen que no los dejan entrar -
AFP / archivo

Publicidad

Publicidad

Publicidad