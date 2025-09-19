Indignación en Bogotá: hombre atacó ventanas de ruta escolar e intimidó a conductor por imprudencia

Un reciente video que habría sido grabado en Bogotá ha provocado una inmensa ola de temor e indignación en las redes sociales. En un reciente video publicado, divulgado y viralizado en redes sociales se puede identificar a un hombre quien, tras lo que habría sido una discusión por una aparente imprudencia en la que uno de los vehículos implicados habría cometido un cierre vehicular, sacó una arma contundente y amenazó al conductor de una ruta escolar.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Todo lo anterior se habría presentado durante la tarde del pasado jueves 18 de septiembre y fue grabado por una mujer que iba a bordo del vehículo escolar y acompañaba al conductor intimidado. En la grabación, se escucha cuando el conductor intenta calmar la situación con el otro implicado en el incidente, quien desde fuera del vehículo lo intimidaba con un cuchillo."Llame un policía, allá están. Vamos", le decía el conductor de la ruta escolar. Sin embargo, el agresor, visiblemente alterado, responde que le rayaron el carro y exige, de forma violenta, una respuesta.

En un momento de alta tensión, el sujeto se dirige al conductor con el cuchillo en la mano y le dice: "Ah, usted es una chimba. ¿Cierto?". Acto seguido, comienza a rayar la puerta del vehículo con el arma blanca y después se retira sin decir alguna palabra adicional. La mujer que grababa logró captar la placa del vehículo del sujeto que protagonizó tan condenable hecho.



Actualmente, este video ya se acerca a las 300.000 reproducciones y ha causado múltiples reacciones en redes sociales. Entre los comentarios más destacados se leen mensajes como: "Que salvajada, y aun así hay quienes quieren el porte de armas de fuego" o "Que hagan la denuncia, que no se quede solo en el video". Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre el caso.

Publicidad

#INTOLERANCIA. Conductor de veh/particular placas FOT703, amenazó con cuchillo a otro conductor en Bogotá. En un video compartido en grupos de apoyo, se observa al agresor que raya el vehículo de la víctima con el arma cortopunzante y posteriormente huye del lugar. pic.twitter.com/0wtlg03Kic — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) September 18, 2025

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO