Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Indignación en Bogotá: hombre atacó ventanas de ruta escolar e intimidó a conductor por imprudencia

Indignación en Bogotá: hombre atacó ventanas de ruta escolar e intimidó a conductor por imprudencia

El video, que se hizo viral en redes sociales, muestra a un sujeto intimidando con una arma blanca al conductor de este vehículo y posteriormente rayándolo, luego de presuntamente haberlo cerrado en la vía.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 19 de sept, 2025
Conductor atacó ruta con arma blanca
El sujeto intimidó al conductor con un arma blanca y posteriormente le rayó el carro. -
Foto: redes sociales

