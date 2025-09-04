Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Intolerancia en Soacha: asesinaron a un hombre por rayar un vehículo en medio de discusión

Intolerancia en Soacha: asesinaron a un hombre por rayar un vehículo en medio de discusión

Los hechos sucedieron en la madrugada del 4 de septiembre en el sector de San Mateo.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: septiembre 04, 2025 07:13 a. m.
Editado por: Laura Camila Ramos
Asesinato en Soacha
Los hechos se registraron en San Mateo.
Captura de pantalla.