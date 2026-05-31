Joven fue capturado en Ricaurte con más de $100 millones en efectivo antes de elecciones

La Policía Nacional aseguró que el pasado sábado 30 de mayo se capturó en el municipio de Ricaurte, en Cundinamarca, a un joven de alrededor de 18 años por portar más de 100 millones de pesos en efectivo, y no poder justificar de donde provenía el dinero. Ahora las autoridades tratan de establecer si el hecho está relacionado con la jornada de votaciones que se adelanta o si se trata de un hecho asilado, pues al parecer el joven cambió su versión en diversas ocasiones sobre el origen del dinero.

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"Un joven de aproximadamente 18 años, dentro de su chaqueta fueron encontrados 111 millones de pesos, a través de nuestra dirección de Tránsito y Transporte, en un momento que se hacía un puesto de control, y en el registro se encontró el dinero. Aún no sabemos cuál era el origen y el propósito de estos dineros, por lo cual se pone en cabeza de la dirección de la Fiscalía General de la Nación para que se lleven a cabo las diferentes investigaciones", aseguró el director de la Policía William Rincón.



Varias autoridades han adelantado un PMU para momitorear cómo avanza la jornada. Entre los organismos de control y los funcionarios participantes está el Ministro del Interior, el Ministro de la Defensa, la Defensoría del Pueblo, el Consejo Nacional Electoral y la misión de observación de la Unión Europea, que se ha sumado a las labores de vigilancia técnica para realizar un seguimiento minuto a minuto de los comicios.



Según el último reporte de las autoridades, el Ministerio del Interior ha consolidado un total de 446 denuncias. De estas, 402 se han originado en Colombia, mientras que 41 provienen del exterior, específicamente de países como el Reino Unido, Estados Unidos y España. Entre las irregularidades más reportadas por los ciudadanos destacan el constreñimiento al sufragante y la intervención en política por parte de servidores públicos.

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Las autoridades se preparan para entregar un balance detallado sobre la apertura de las urnas y la situación de orden público en todo el país. De igual manera, se espera un reporte oficial sobre el proceso de instalación de las mesas de votación y el panorama general de seguridad conforme avanza la jornada. Las autoridades permanecen en alerta para atender cualquier eventualidad que pueda afectar el ejercicio democrático tanto en Colombia como en los consulados habilitados en el extranjero.

El registrador Hernán Penagos también dio un parte de tranquilidad a los votantes: "Aquí están dadas todas las garantías para que la ciudadanía vote libre y tenga absoluta tranquilidad de los resultados (...) No podemos permitir que esta jornada se empañe, porque es la fiesta de la democracia, debe generar absoluta alegría".

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LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL