Elecciones presidenciales 2026: cierres viales y desvíos clave de movilidad en Bogotá

La capital colombiana se prepara para una de sus jornadas democráticas más importantes. Con el objetivo de asegurar un flujo vehicular eficiente y la seguridad de los millones de votantes que acudirán a las urnas, la Secretaría Distrital de Movilidad ha diseñado una estrategia integral de tránsito. Según la entidad, este plan de acción busca mitigar el impacto en el tráfico que suelen generar las concentraciones masivas en los puestos de votación con mayor aforo de la ciudad. Por tanto, la entidad informó los cierres viales y desvíos que tendrá Bogotá este 31 de mayo cuando los colombianos salgan a las urnas a elegir el próximo presidente del país.

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Corferias: epicentro de la jornada y restricciones masivas

El recinto ferial de Corferias será, como es habitual, el punto de votación más grande del país. Debido a la magnitud del evento, las autoridades han determinado un perímetro de restricción que afectará los desplazamientos en el occidente de la ciudad. La Secretaría de Movilidad señaló: “A consecuencia de alta afluencia de votantes en Corferias y como medida de seguridad en atención de emergencias, este domingo se implementarán cierres viales en los alrededores del recinto, entre la carrera 33 y la carrera 44, Avenida Américas y la calle 26”.



Dentro de esta zona, el acceso para los residentes estará estrictamente controlado por agentes de tránsito, aunque se ha enfatizado que se permitirá, sin excepción, el paso de vehículos de emergencia y el acceso a centros de salud. Para quienes planean llegar a votar a este punto, los accesos habilitados serán por la calle 26, la carrera 33 y la Avenida Esperanza, utilizando los ingresos habituales de la carrera 40 y el arco de la carrera 33.



Operativo especial por escrutinio en el sector de la Esperanza

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Una vez finalizada la jornada de votación a las 4:00 p.m., el operativo en Corferias no se levantará; por el contrario, se transformará para facilitar el proceso de conteo de votos. Entre las 5:00 a.m. y las 11:59 p.m. del 31 de mayo, se han autorizado afectaciones específicas por el escrutinio.

Entre los cierres más destacados en esta fase se encuentran la calzada norte de la Avenida Esperanza, en el tramo comprendido entre la Avenida de las Américas y la carrera 40. Asimismo, habrá un cierre total de la calle 25 entre las carreras 37 y 40, y de la carrera 37 entre la Avenida Esperanza y la calle 25. La carrera 40, en su calzada oriental, también permanecerá cerrada entre la Avenida Américas y la calle 25. En todos estos puntos, la autoridad de movilidad debe garantizar el acceso controlado tanto para residentes como para el comercio local.

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Rutas alternas y desvíos para el occidente

Para los conductores que habitualmente transitan por estas zonas, se han definido las siguientes rutas:



Hacia el Oriente: quienes circulen por la calle 25 deben continuar por la calle 26 hasta conectar con la Avenida NQS.



Hacia el Norte: desde la carrera 40, se sugiere tomar la Avenida de las Américas al occidente y luego la carrera 50 hacia el norte.



Hacia el Sur: tomar la calle 26 al oriente para conectar con la NQS en sentido sur.



Usuarios de la Av. Esperanza: si se desplaza al occidente, debe desviarse por la Avenida de las Américas, tomar la carrera 50 y retomar la Esperanza más adelante.

Plaza de Bolívar: restricciones en el centro histórico

El corazón de Bogotá también tendrá limitada su movilidad. Los cierres en las inmediaciones de la Plaza de Bolívar y la Alcaldía Mayor iniciarán desde el sábado 30 de mayo a la 1:00 p.m. en la carrera 8, la calle 12B y la calle 10. El domingo 31 de mayo, la carrera 9 entre calles 12B y 10 cerrará desde las 5:00 a.m. hasta las 10:00 a.m.

Para los conductores que se dirijan al sur por la carrera 8, la ruta sugerida es tomar la calle 12B al occidente, la carrera 9 al norte, la calle 17 al occidente y finalmente la carrera 10 al sur. Aquellos que suelen usar la carrera 9 hacia el norte deberán optar directamente por la carrera 10.

Impacto en localidades: de Usaquén a Ciudad Bolívar

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El plan de movilidad se extiende a diversos puntos críticos en las 20 localidades. En Suba, por ejemplo, el Parque Fundacional tiene cierres programados desde el 29 de mayo en la carrera 90 entre calles 146B y 147. En Usaquén, el puesto de Canaima (calle 195) estará afectado desde el sábado 30 a las 6:00 a.m.

Otras zonas con cierres temporales incluyen:



Chapinero: Chicó Norte (Transversal 17) y Chicó Reservado (Carrera 10).



Usme: Usminia, Danubio Azul y Villa Hermosa.



Fontibón: Registraduría Auxiliar y Santa Teresa.



Ciudad Bolívar: Estrella del Sur, San Francisco y Paraíso.

Logística electoral y bodegas de material

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Un componente vital de la jornada es el resguardo del material electoral. En el sector de Montevideo, las bodegas de almacenamiento presentarán cierres en la carrera 68B y la carrera 68D (entre calles 11 y 13) desde las 2:00 a.m. del sábado 30 de mayo. Estas restricciones operarán hasta las 6:00 a.m. del lunes bajo la estricta vigilancia de la Policía Nacional y la Seccional de Tránsito.

Fuerza operativa y recomendaciones finales

También se desplegará a más de 500 personas, incluyendo Agentes Civiles de Tránsito, el Grupo Operativo de Gestión en Vía y la Policía de Tránsito de Bogotá. Además, se dispondrá de 70 grúas para atender cualquier contingencia en las vías principales.

Una de las medidas más importantes para los ciudadanos es que durante la jornada electoral próximo 31 de mayo 2026 no se habilitará la Ciclovía dominical en ningún tramo de la ciudad.

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Las autoridades recomiendan a los bogotanos programar sus viajes con antelación, atender la señalización dispuesta y de ser posible, evitar el uso del vehículo particular, priorizando el transporte público como SITP, Transmilenio o medios no motorizados como la bicicleta para desplazarse a sus puestos de votación.