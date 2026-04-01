“Hay heridos y muertos”: impactantes imágenes y video de incendio en la vía Zipaquirá-Ubaté

En la madrugada de este miércoles 1 de abril, en pleno desarrollo del Plan éxodo por Semana Santa por Bogotá y Cundinamarca, se reportó un incendio en la vía que conecta al municipio de Zipaquirá con Ubaté. Reportes preliminares indican que la conflagración habría iniciado por un accidente de tránsito, provocado por una presunta falla mecánica. Testigos relatan que se escuchó una fuerte explosión, específicamente en el peaje Casa Blanca, jurisdicción de Cogua.

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Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca, confirmó a Noticias Caracol que hay 21 heridos por este siniestro y dos personas fallecidas, aunque no dio el número exacto de víctimas fatales. El siniestro habría ocurrido por un tractocamión que se habría quedado sin frenos y colisionó contra seis vehículos. 11 ambulancias fueron destinadas para la atención de este grave accidente. Los hechos son materia de atención urgente por parte de las autoridades.

Por su parte, Bomberos de Zipaquirá y Cogua están en el lugar de los hechos. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cogua lidera las maniobras de control y extinción del fuego en el sitio. El paso por este sector se encuentra restringido, por lo que las autoridades hacen un llamado a los viajeros que se desplazan hacia municipios de Cundinamarca o Boyacá que estén pendientes sobre el estado de la vía y tomen rutas alternas.



Testigo narra el momento exacto del accidente

En entrevista con Noticias Caracol, Hollman Osma, testigo de la escena narró los momentos de angustia que trascurren en Cogua. "Un accidente muy lamentable", dijo. Según el ciudadano, una tractomula arrolló a varios vehículos. "Hay muchos heridos y personas muertas (...). Yo vi cuando la mula pasó el peaje, la explosión y se volcó (sic)", narró desde el lugar de los hechos.



#AMPLIACIÓN | Este es el panorama en la vía Zipaquirá-Ubaté, en donde se registró una explosión hace minutos.



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El ciudadano detalló que el tráfico fue detenido por completo. "Empezó a haber explosiones fuertes, ya los vehículos quemándose... es algo trágico". En entrevista con el Ojo de la Noche, Osma hizo un llamado a los televidentes de Noticias Caracol para verificar cómo se encuentran su familiares tras este trágico siniestro que ocurre en plena Semana Santa.



En videos divulgados en redes sociales se puede observar cómo los mismos viajeros que fueron testigos de la escena fueron los primeros respondientes; auxiliaron a los afectados para que salieran de los vehículos e intentaron apagar como podían el fuego con elementos como extintores. "Logramos sacar a las familias. Los carros se incendiaron de una vez", relató este hombre.



Los heridos han sido trasladados a centros asistenciales, especialmente en Zipaquirá, para recibir atención médica. Autoridades están a la espera de la llegada de criminalística para adelantar la inspección y levantamiento de los cuerpos. Bomberos solicitó ayuda de Enel Codensa por una posible afectación del tendido eléctrico, ya que una línea estaría impactando en uno de los vehículos.

María Paula Rodríguez Rozo

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